С пути следования Великорецкого крестного хода спасатели эвакуировали более 50 паломников.

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Во второй день крестного хода паломники прошли расстояние в 36,5 километров.

Это самый длинный суточный переход на всём маршруте.

Из-за сильных дождей, прошедших накануне, почти весь путь проходил в условиях бездорожья. После Загарья появилась экстренная необходимость эвакуации заболевших и ослабевших паломников.

С помощью специальной вездеходной техники по бездорожью вывезено и передано медикам около 50 человек.

Кроме того, за переход спасатели разыскали 4 "потеряшек". Дети отстали от родственников при прохождении лесных участков.

Напомним, что на всём маршруте, из г. Кирова до села Великорецкое и обратно, паломникам помогает сводный отряд спасателей (около 70 человек). Специалисты готовы оказать им первую помощь, разыскать потерявшихся и при необходимости доставить возможных пострадавших до «скорой помощи».