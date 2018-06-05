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Новости / Общество

С пути следования Великорецкого крестного хода спасатели эвакуировали более 50 паломников.

Сегодня, 15:07 | Просмотров: 161 | Версия для печати
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Во второй день крестного хода паломники прошли расстояние в 36,5 километров.
 
Это самый длинный суточный переход на всём маршруте.
 
Из-за сильных дождей, прошедших накануне, почти весь путь проходил в условиях бездорожья. После Загарья появилась экстренная необходимость эвакуации заболевших и ослабевших паломников.
 
С помощью специальной вездеходной техники по бездорожью вывезено и передано медикам около 50 человек.
 
Кроме того, за переход спасатели разыскали 4 "потеряшек". Дети отстали от родственников при прохождении лесных участков.
 
Напомним, что на всём маршруте, из г. Кирова до села Великорецкое и обратно, паломникам помогает сводный отряд спасателей (около 70 человек). Специалисты готовы оказать им первую помощь, разыскать потерявшихся и при необходимости доставить возможных пострадавших до «скорой помощи».


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