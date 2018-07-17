Проверка детского оздоровительного лагеря "Сосновый бор"

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«Пока не очень готово футбольное поле и волейбольная площадка, но в остальном все хорошо. Есть бассейн, нормальное питание».

«В лагере есть нарушения - не ограждены жилые зоны взрослых и детей. В детских корпусах нет постирочных и гладильных комнат. Но я думаю, эти проблемы будут устранены».

В детском оздоровительном лагере "Сосновый бор" с проверкой побывал Главный Федеральный Инспектор по Кировской области, а также специалисты из МЧС и Управления Роспотребнадзора. Как они оценили состояние лагеря?Этим летом в лагере "Сосновый бор" планируется проведение трех летних смен. Всего там отдохнет 240 детей, больше половины из которых - наши соседи из республики Коми. Владимир Климов осмотрел столовую, жилой корпус, спортивные площадки.Сосновый бор - не обычный детский лагерь. Он расположен на территории взрослого санатория. Именно из-за этого у лагеря есть небольшие проблемы с выполнением санитарно-гигиенических норм.Для проверки готовности сотрудников лагеря и спасателей к возможным ЧП, было решено сделать незапланированную проверку пожарной безопасности. Условное возгорание произошло в спальном корпусе. Машина МЧС из Нижне-Ивкино приехала очень быстро, к работе спасателей у проверяющих не возникло никаких вопросов.