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Новости / Общество

Проверка детского оздоровительного лагеря "Сосновый бор"

Сегодня, 11:13 | Просмотров: 120 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В детском оздоровительном лагере "Сосновый бор" с проверкой побывал Главный Федеральный Инспектор по Кировской области, а также специалисты из МЧС и Управления Роспотребнадзора. Как они оценили состояние лагеря?

Этим летом в лагере "Сосновый бор" планируется проведение трех летних смен. Всего там отдохнет 240 детей, больше половины из которых - наши соседи из республики Коми. Владимир Климов осмотрел столовую, жилой корпус, спортивные площадки.

Проверка детского оздоровительного лагеря "Сосновый бор"ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пока не очень готово футбольное поле и волейбольная площадка, но в остальном все хорошо. Есть бассейн, нормальное питание».
 
 
Сосновый бор - не обычный детский лагерь. Он расположен на территории взрослого санатория. Именно из-за этого у лагеря есть небольшие проблемы с выполнением санитарно-гигиенических норм.

Проверка детского оздоровительного лагеря "Сосновый бор"АНИС САМИГУЛЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА САНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПРОТРЕНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В лагере есть нарушения - не ограждены жилые зоны взрослых и детей. В детских корпусах нет постирочных и гладильных комнат. Но я думаю, эти проблемы будут устранены».
 
 
Для проверки готовности сотрудников лагеря и спасателей к возможным ЧП, было решено сделать незапланированную проверку пожарной безопасности. Условное возгорание произошло в спальном корпусе. Машина МЧС из Нижне-Ивкино приехала очень быстро, к работе спасателей у проверяющих не возникло никаких вопросов.


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