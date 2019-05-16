Строительство детского сада в «Метрограде»

Поделиться новостью:

«Вот у нас как раз клиент родился в этот детский сад. Мы надеемся, что нам дадут путевку именно сюда. Мы как раз в этом доме живем, и каждый день наблюдаем за стройкой - строят быстро и качественно, молодцы».

Будущий садик рассчитан на 220 мест. Построить его должны за четыре месяца. Задача амбициозная и пока строительство идет по графику, даже немного опережая его.

«Проект прошел экспертизу. Будут ограждения лестничных клеток, замки на окна. Будем ставить надежные замки, чтобы при закрытом окне он мог обеспечивать проветривание помещения».

«Применение на стенах развивающих игр, когда он может потрогать разные материалы. Нарисовать что-то, закрепить на стену - интерьер будет формироваться руками самого ребенка».

«В плане еще три сада: Чистопрудненская 15, Гагарина 2 а, Заводская 10. В июле будут определены подрядчики и все сады будут сданы в этом году».

До конца года в Кирове построят пять детских садов. Строительство уже идет полным ходом в микрорайоне "Метроград".Малышу Марии Хлопиной всего полгода, но молодая мама уже планирует в какой детский сад пойдет сын. Говорит, как только в их районе началась стройка, все мамы воспряли духом.Как рассказал застройщик три этажа - это не типично для садика, но участок под объект был выделен небольшой, и расширяться пришлось вверх. В связи с этим обстоятельством особое внимание, еще на стадии проекта, уделили безопасности.Будущий детский сад вместит в себя не только бассейн и современные игровые комплексы. Объект строят по концепции английских детсадов. Основной тренд заключается в том, что дети сами будут создавать пространство вокруг себя.Кроме того, застройщик обещает интересно оформить ландшафт вокруг здания и обустроить детские площадки современными комплексами. Впрочем, детский сад в Метрограде будет не единственным. До конца года в Кирове планируют построить еще несколько садиков.Так же в конце июля определится застройщик еще по одному детскому саду. Его построят на Филейке на улице Крупской, 5а.