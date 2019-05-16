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Строительство детского сада в «Метрограде»

Вчера, 17:19 | Просмотров: 124 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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До конца года в Кирове построят пять детских садов. Строительство уже идет полным ходом в микрорайоне "Метроград".

Малышу Марии Хлопиной всего полгода, но молодая мама уже планирует в какой детский сад пойдет сын. Говорит, как только в их районе началась стройка, все мамы воспряли духом.

Строительство детского сада в «Метрограде» МАРИЯ ХЛОПИНА:
«Вот у нас как раз клиент родился в этот детский сад. Мы надеемся, что нам дадут путевку именно сюда. Мы как раз в этом доме живем, и каждый день наблюдаем за стройкой - строят быстро и качественно, молодцы».
 
 
Будущий садик рассчитан на 220 мест. Построить его должны за четыре месяца. Задача амбициозная и пока строительство идет по графику, даже немного опережая его.
 
 
Как рассказал застройщик три этажа - это не типично для садика, но участок под объект был выделен небольшой, и расширяться пришлось вверх. В связи с этим обстоятельством особое внимание, еще на стадии проекта, уделили безопасности.

Строительство детского сада в «Метрограде» СЕРГЕЙ ПЕСТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКОГО САДА:
«Проект прошел экспертизу. Будут ограждения лестничных клеток, замки на окна. Будем ставить надежные замки, чтобы при закрытом окне он мог обеспечивать проветривание помещения».
 
 
Будущий детский сад вместит в себя не только бассейн и современные игровые комплексы. Объект строят по концепции английских детсадов. Основной тренд заключается в том, что дети сами будут создавать пространство вокруг себя.

СЕРГЕЙ ПЕСТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКОГО САДА:
«Применение на стенах развивающих игр, когда он может потрогать разные материалы. Нарисовать что-то, закрепить на стену - интерьер будет формироваться руками самого ребенка».
 
 
Кроме того, застройщик обещает интересно оформить ландшафт вокруг здания и обустроить детские площадки современными комплексами. Впрочем, детский сад в Метрограде будет не единственным. До конца года в Кирове планируют построить еще несколько садиков.

Строительство детского сада в «Метрограде» АЛЕКСАНДР ЗУДИЛОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г.КИРОВА:
«В плане еще три сада: Чистопрудненская 15, Гагарина 2 а, Заводская 10. В июле будут определены подрядчики и все сады будут сданы в этом году».
 
 
Так же в конце июля определится застройщик еще по одному детскому саду. Его построят на Филейке на улице Крупской, 5а.


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