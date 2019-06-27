В Кирове прошел митинг против нового комплекса в Марадыково

Около тысячи человек пришли в это воскресение на митинг, посвященный решению экологических вопросов в Кировской области. Основной вопрос - возможное строительство комплекса по переработке отходов в Марадыково.
Многие жители Кировской области выступили против строительства комплекса по утилизации отходов I и II классов опасности в непосредственной близости от густонаселённой территории рядом с поймой реки Вятки.
ВАЛЕРИЙ СЕМЕНИЩЕВ, ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИСТ:
«У нас получается так, что промышленные предприятия, у которых должно быть достаточно степеней защиты - с ними что-то происходит. Недавняя ситуация в Дзержинске - она многих просто напугала. Там было две серии взрывов, приехала комиссии, нашла кучу нарушений».
Предполагаемая мощность комплекса - до 50 тысяч тонн в год. Участники митинга считают, что последствия строительства нового химического производства могут коснуться каждого жителя региона.
СВЕТЛАНА МАРИНА:
«Нельзя допустить строительство объекта в Марадыково, потому что там находятся близко грунтовые воды и при малейшей аварии все может попасть в Вятку».
ЮЛИЯ КИСЛИЦЫНА, УЧАСТНИЦА МИТИНГА (Г. КОТЕЛЬНИЧ):
«Очень много аллергенных детей, у меня у самой 3 детей и меня эта тема очень волнует. Я хочу на чистой земле, дышать чистым воздухом и я пришла сюда выразить свой протест - я против завода смерти».
АНДРЕЙ ТАРАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОТЕЛЬНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ЗА ХИМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ:
«Если учитывать еще старые накопления в почте на грунте от старых уничтожений - это становится катастрофически опасным для области».
Участники митинга приняли резолюцию, в которой высказаны требования отменить решение о перепрофилировании объекта в Марадыково, запретить ввоз опасных отходов на территорию области и разместить новый завод вдали от мест проживания людей.