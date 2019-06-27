В Кирове прошел митинг против нового комплекса в Марадыково

Около тысячи человек пришли в это воскресение на митинг, посвященный решению экологических вопросов в Кировской области. Основной вопрос - возможное строительство комплекса по переработке отходов в Марадыково.Многие жители Кировской области выступили против строительства комплекса по утилизации отходов I и II классов опасности в непосредственной близости от густонаселённой территории рядом с поймой реки Вятки.Предполагаемая мощность комплекса - до 50 тысяч тонн в год. Участники митинга считают, что последствия строительства нового химического производства могут коснуться каждого жителя региона.Участники митинга приняли резолюцию, в которой высказаны требования отменить решение о перепрофилировании объекта в Марадыково, запретить ввоз опасных отходов на территорию области и разместить новый завод вдали от мест проживания людей.