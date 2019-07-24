Дать возможность учиться: в Кирове помогают многодетным семьям перед школьным сезоном

Кировчане могут помочь многодетным семьям региона собрать детей к школе. Российский детский фонд объявил о начале традиционной благотворительной акции "Здравствуй, школа".
На складе непривычно много свободного места. Руководитель детского фонда Валентина Иванова говорит, что в прошлом году в конце июля эти полки были забиты школьными принадлежностями.
- Ручки, карандаши, фломастеры, которые нам просто необходимы.
Нужны тетради, альбомы, дневники и даже линейки. Того, что есть на складе, на всех не хватит. Сотрудники областного детского фонда уже получили без малого 60-т заявлений от многодетных семей региона.
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА":
«Категория людей, которые обращаются к нам - это, естественно, многодетная семья, это семья опекунская, это семья, где мама одна совершенно, а у нее 2-3 ученика».
Чтобы подготовить к учебному году всех нуждающихся, сотрудники детского фонда объявили о начале акции "Здравствуй, школа!" Они просят кировчан присоединиться и помочь землякам.
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА":
«Мы не можем с вами допустить, что бы какой-то ученик не пошел в школу или по той причине, пришел в школу, не имея необходимого. И это проблема не только детского фонда. Я считаю, что это государственная».
Добавим, в прошлом году кировчане через детский фонд помогли трем сотням семей собрать детей в школу. Сотрудники фонда говорят, что в этом году количество заявлений на помощь будет примерно такое же.