Дать возможность учиться: в Кирове помогают многодетным семьям перед школьным сезоном

Кировчане могут помочь многодетным семьям региона собрать детей к школе. Российский детский фонд объявил о начале традиционной благотворительной акции "Здравствуй, школа".На складе непривычно много свободного места. Руководитель детского фонда Валентина Иванова говорит, что в прошлом году в конце июля эти полки были забиты школьными принадлежностями.Нужны тетради, альбомы, дневники и даже линейки. Того, что есть на складе, на всех не хватит. Сотрудники областного детского фонда уже получили без малого 60-т заявлений от многодетных семей региона.Чтобы подготовить к учебному году всех нуждающихся, сотрудники детского фонда объявили о начале акции "Здравствуй, школа!" Они просят кировчан присоединиться и помочь землякам.Добавим, в прошлом году кировчане через детский фонд помогли трем сотням семей собрать детей в школу. Сотрудники фонда говорят, что в этом году количество заявлений на помощь будет примерно такое же.