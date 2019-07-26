Безопасность детей - прежде всего: федеральный инспектор проверил загородные лагеря

Безопасность детей - прежде всего. Главный федеральный инспектор по поручению Полпреда Президента в ПФО проверил работу загородных лагерей.Этот лагерь расположен неподалеку от Нижнеивкино на территории бывшей базы отдыха. В этом году ребят принимает впервые. Поэтому и внимание надзорных органов особенно пристальное. При открытии лагеря сотрудниками государственного пожарного надзора были проведены плановые обследования, сейчас практически все нарушения устранены.Лагерь создавался специально для детских коллективов, которые смогли бы выехать на природу и каникулы провести с пользой. Во вторую смену здесь отдыхают и тренируются футболисты, туристы и те, кто занимается капоэйрой.Готовить лагерь к открытию начали в прошлом году. Был проведен капитальный ремонт всех спальных корпусов, а также здания клуба и столовой. Подключили отопление, оборудовали душевые и туалеты, банно-прачечный комплекс. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что все недостатки здесь исправляются сразу. Так, были проблемы на пищеблоке и с условиями размещения детей. Во вторую смену количество отдыхающих соответствует нормам, а персонал столовой был полностью заменен.Добавим, что проверки детских оздоровительных лагерей проводятся регулярно в течение всего летнего сезона.