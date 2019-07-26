Прямой эфир
29 июл 10:00 В Кирове задержали двух насильников-шантажистов. 26 июл 11:00 Бонус за работу: Правительство РФ направит средства на ещё один детский сад и школу Кировской области. 26 июл 15:06 Возможно, это старинная кузница: в Слободском археологи нашли сруб 17 века. 26 июл 17:51 Дом без хозяина погибает: проект "дом за рубль" в Кирове. 26 июл 11:40 В лесах стали появляться осенние грибы. 31 июл 14:50 Стала известна предварительная причина пожара в тепличном хозяйстве. 26 июл 12:21 Кировский легкоатлет завоевал серебро юбилейного, сотого чемпионата России. 26 июл 17:42 Книжный кемпинг - в этом году в Александровском парке. 29 июл 12:27 В Кирове обезврежена банда вымогателей. 26 июл 11:20 Регионоведение - чуть больше чем краеведение: в кировских школах введут новый предмет.
14°C
$
63,83
70,47
01 августа 19:34
01 авг 17:37 Безопасность детей - прежде всего: федеральный инспектор проверил загородные лагеря 01 авг 17:32 Пробка от Корчемкино до Зонального: что случилось в среду на ул. Ленина? 01 авг 15:15 Волнительная гальярда: кировские балерины покорили танцами проект "Планета искусств". 01 авг 15:13 Впервые за полвека: капремонт в детских садах Шабалинского района. 01 авг 15:08 Вятка и Гессен: кировские добровольцы-пожарные обмениваются опытом с немецкими. 01 авг 15:06 Вакцина против полиомиелита - вятский продукт. 01 авг 15:05 Учебный год у дошколят. 01 авг 11:44 В лесах области созревают ядовитые ягоды. 01 авг 11:07 Слишком поздно заметили огонь: пожар унес жизни рабочих п. Ленинское. 01 авг 11:03 Вопрос с "вечной" лужей на Лепсе решили.
Безопасность детей - прежде всего: федеральный инспектор проверил загородные лагеря

Безопасность детей - прежде всего: федеральный инспектор проверил загородные лагеря

Сегодня, 17:37
95
Валентина Палкина

Безопасность детей - прежде всего. Главный федеральный инспектор по поручению Полпреда Президента в ПФО проверил работу загородных лагерей.

Этот лагерь расположен неподалеку от Нижнеивкино на территории бывшей базы отдыха. В этом году ребят принимает впервые. Поэтому и внимание надзорных органов особенно пристальное. При открытии лагеря сотрудниками государственного пожарного надзора были проведены плановые обследования, сейчас практически все нарушения устранены.

ВИТАЛИЙ БУРАНОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Системой пожарной сигнализации обеспечены все корпуса, первичными средствами пожаротушения обеспечены все здания, электропроводка проверена, есть замечания организационного характера, которые необходимо сделать в ближайшее время, рекомендации выдадим сегодня же в адрес руководства, чтобы они устранили это всё».

Лагерь создавался специально для детских коллективов, которые смогли бы выехать на природу и каникулы провести с пользой. Во вторую смену здесь отдыхают и тренируются футболисты, туристы и те, кто занимается капоэйрой.

Готовить лагерь к открытию начали в прошлом году. Был проведен капитальный ремонт всех спальных корпусов, а также здания клуба и столовой. Подключили отопление, оборудовали душевые и туалеты, банно-прачечный комплекс. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что все недостатки здесь исправляются сразу. Так, были проблемы на пищеблоке и с условиями размещения детей. Во вторую смену количество отдыхающих соответствует нормам, а персонал столовой был полностью заменен.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Полномочный представитель Президента Игорь Комаров в связи с тем, что лето холодное, дождливое, обратил внимание на то, чтобы по всему ПФО во всех детских оздоровительных лагерях была обеспечена безопасность, потому что не везде корпуса имеют центральное отопление, чтобы было тепло и можно было сушить одежду, обувь».

Добавим, что проверки детских оздоровительных лагерей проводятся регулярно в течение всего летнего сезона.

Безопасность детей - прежде всего: федеральный инспектор проверил загородные лагеря

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама