Писал заметку в стенгазету: юные кировчане пробуют себя в журналистике.

Воспитанники детского лагеря "Луч" стали победителями международного конкурса. Проект "Словечкино лето" признан одной из лучших "Православных инициатив".Одно задание на всех. Общими усилиями юные журналисты должны написать статью. Ваня Колесников уже попробовал себя на этом поприще. Писал заметки в стенгазету.Вместе с Иваном в пресс-центре лагеря луч занимаются более 20-ти детей. Они пишут статьи, заметки, снимают видеоролики и мечтают создавать документальные фильмы. В своих работах говорят в основном о жизни лагеря. Все это они делают в рамках проекта "Словечкино лето".В пресс-центре лагеря занимаются дети разных возрастов, в основном - это ученики и выпускники воскресных школ. Проект "Словечкино лето" участвовал в международном конкурсе "Православная инициатива". Ребята стали победителем и в номинации "Говорим по-русски". Конкуренция была большая.Отметим, проект "Словечкино лето" работает в рамках профильной православной смены. В лагере "Луч" более 50-ти детей не только участвуют в спортивных и творческих мероприятиях, но и изучают традиции, а также основы православия.Добавим, смена проводится в рамках соглашения между правительством Кировской области и вятской митрополией, при поддержке министерства соцразвития региона.