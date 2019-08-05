Писал заметку в стенгазету: юные кировчане пробуют себя в журналистике.

Воспитанники детского лагеря "Луч" стали победителями международного конкурса. Проект "Словечкино лето" признан одной из лучших "Православных инициатив".
Одно задание на всех. Общими усилиями юные журналисты должны написать статью. Ваня Колесников уже попробовал себя на этом поприще. Писал заметки в стенгазету.
ВАНЯ КОЛЕСНИКОВ:
«Я занимаюсь журналистикой недавно, но уже написал несколько заметок. Видеоролики я не снимал, я только рассказываю в них. Я написал заметки, про то, как я занимаюсь в театре и сейчас пишу интервью-монолог».
Вместе с Иваном в пресс-центре лагеря луч занимаются более 20-ти детей. Они пишут статьи, заметки, снимают видеоролики и мечтают создавать документальные фильмы. В своих работах говорят в основном о жизни лагеря. Все это они делают в рамках проекта "Словечкино лето".
ЗОЯ РОМАНЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ:
«Мы детей учим писать, учим говорить правильно. Учим задавать вопросы. Учим брать интервью, кроме того, снимать видеосюжеты».
В пресс-центре лагеря занимаются дети разных возрастов, в основном - это ученики и выпускники воскресных школ. Проект "Словечкино лето" участвовал в международном конкурсе "Православная инициатива". Ребята стали победителем и в номинации "Говорим по-русски". Конкуренция была большая.
- В этом конкурсе участвовало более 400 заявителей.
Отметим, проект "Словечкино лето" работает в рамках профильной православной смены. В лагере "Луч" более 50-ти детей не только участвуют в спортивных и творческих мероприятиях, но и изучают традиции, а также основы православия.
ИЕРЕЙ НИКОЛАЙ САЛТЫКОВ, НАСТОЯТЕЛЬ ТРОИЦКОГО ХРАМА Г. СЛОБОДСКОГО:
«Дети из верующих семей собраны здесь. Это смысл христианской жизни. Они проводят это, как должно. Утром встали, поблагодарили Господа, вечером ложимся, что день прошел хорошо».
ЛАРИСА ШУСТОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЛАГЕРЯ:
«Смена православной культуры, которая имеет концептуальное название "Благовестник", состоялась в этом году уже 23-й раз».
Добавим, смена проводится в рамках соглашения между правительством Кировской области и вятской митрополией, при поддержке министерства соцразвития региона.