На Театральной площади прошла акция в честь Дня государственного флага

Киров вместе со всей страной отметил День Государственного флага Российской Федерации. Кульминацией праздника стала гражданско-патриотическая акция на Театральной площади.
Впервые в новейшей истории трехцветный флаг, заменивший красное полотнище с серпом и молотом был официально поднят 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве. Сейчас российский триколор - один из основных атрибутов независимости и величия нашего государства. На главной площади города в этот день собрались сотни кировчан. Творческие коллективы представили свои композиции. И всех собравшихся поздравили первые лица города и области.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Флаг олицетворяет собой историю нашей страны, под этим флагом объединяются все граждане нашей страны, независимо от национальности, конфессий, профессиональной принадлежности, и для нас этом флаг прежде всего олицетворяет нашу огромную страну с ее великим прошлым, великим настоящим, и мы все уверены в том, что с еще более великим будущим, мы с вами вместе, думая о российском флаге, всегда должны помнить о нашей малой родине, о вятской земле, на которой мы вместе создаем будущее нашей великой страны».
Государственный флаг Российской Федерации объединяет символизирует связь поколений россиян, вдохновляет на трудовые подвиги. И День Государственного флага еще раз напоминает о нашей главной задаче - помнить, сохранять и преумножать достижения наших предков, трудиться во имя процветания России и всегда отстаивать интересы нашей Родины.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наверное, у каждого из нас щемит сердце, когда наши спортсмены, поднимаясь на пьедестал, держат в руках знамя России, когда наши военные, защищая интересы нашей страны в далекой Сирии, под знаменем России выполняют боевые задачи, знамя - это символ нашей страны, нашего мужества, нашей чести, мы никогда это знамя не опозорим, то, что мы делаем для будущего нашей страны, это, наверное, тоже наше знамя, я желаю всем успехов, здоровья, счастья. С праздником! Ура!»
Под стягом триколора сегодня продолжается летопись героических свершений и подвигов, трудовых, научных, спортивных достижений российского народа. Свой вклад в развитие страны вносят и кировчане, особенно чувствуя единство в такие дни.