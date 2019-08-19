На Театральной площади прошла акция в честь Дня государственного флага

Киров вместе со всей страной отметил День Государственного флага Российской Федерации. Кульминацией праздника стала гражданско-патриотическая акция на Театральной площади.Впервые в новейшей истории трехцветный флаг, заменивший красное полотнище с серпом и молотом был официально поднят 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве. Сейчас российский триколор - один из основных атрибутов независимости и величия нашего государства. На главной площади города в этот день собрались сотни кировчан. Творческие коллективы представили свои композиции. И всех собравшихся поздравили первые лица города и области.Государственный флаг Российской Федерации объединяет символизирует связь поколений россиян, вдохновляет на трудовые подвиги. И День Государственного флага еще раз напоминает о нашей главной задаче - помнить, сохранять и преумножать достижения наших предков, трудиться во имя процветания России и всегда отстаивать интересы нашей Родины.Под стягом триколора сегодня продолжается летопись героических свершений и подвигов, трудовых, научных, спортивных достижений российского народа. Свой вклад в развитие страны вносят и кировчане, особенно чувствуя единство в такие дни.