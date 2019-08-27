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В День окончания Второй мировой войны прошел памятный митинг

В День окончания Второй мировой войны прошел памятный митинг

Сегодня, 14:53
110
Альбина Самигуллина

Накануне отмечалось окончание Второй мировой войны. В Кирове в честь 74-летней годовщины прошли памятные мероприятия.

АНАСТАСИЯ ГРЕБЁНКИНА, ЮНАРМЕЕЦ:
«Если бы Адольф Гитлер победил, то нас бы тут и не было сейчас скорее всего. Наверно, эта памятная дата должна быть для всех».

9 мая 1945 года война не закончилась, многих наших соотечественников отправили воевать с войсками Японии. И именно 2 сентября был подписан Акт о её безоговорочной капитуляции. В Кирове об этой дате не забывают. Мероприятия начались с заупокойной литии в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Отдать дань памяти героям Второй мировой пришли представители духовенства, власти, силовых структур, ветеранских и молодёжных организаций, местного отделения "Юнармия", а также педагоги и учащиеся образовательных учреждений. После богослужения от храма к Вечному огню у стелы в парке Победы отправился Крестный ход.

Сегодня вспоминали историю, сегодня вспоминали о своих родственниках - вернувшихся с войны и павших в сражении, вспоминали то, насколько всё-таки война изменила привычный ход жизни.

ЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«И сегодня мы испытываем противоречивые чувства: радость и скорбь. И наш долг - отдать дань безмерного уважения тем, кто сделал всё, чтобы остановить распространение фашизма».



МАРК, МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ:
«Быть достойным наших с вами предков, которые завоевали нам мирное небо над головой, в настоящее время будет являться - умение сохранить этот мир во всем мире, чтобы уроки Второй мировой войны больше никто не учил».

Перед участниками и гостями мероприятия выступил церковный хор, торжественным маршем прошли юнармейцы и кадеты. В конце мероприятия были возложены цветы к Вечному огню.

В День окончания Второй мировой войны прошел памятный митинг

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