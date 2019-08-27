В День окончания Второй мировой войны прошел памятный митинг

Накануне отмечалось окончание Второй мировой войны. В Кирове в честь 74-летней годовщины прошли памятные мероприятия.9 мая 1945 года война не закончилась, многих наших соотечественников отправили воевать с войсками Японии. И именно 2 сентября был подписан Акт о её безоговорочной капитуляции. В Кирове об этой дате не забывают. Мероприятия начались с заупокойной литии в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.Отдать дань памяти героям Второй мировой пришли представители духовенства, власти, силовых структур, ветеранских и молодёжных организаций, местного отделения "Юнармия", а также педагоги и учащиеся образовательных учреждений. После богослужения от храма к Вечному огню у стелы в парке Победы отправился Крестный ход.Сегодня вспоминали историю, сегодня вспоминали о своих родственниках - вернувшихся с войны и павших в сражении, вспоминали то, насколько всё-таки война изменила привычный ход жизни.Перед участниками и гостями мероприятия выступил церковный хор, торжественным маршем прошли юнармейцы и кадеты. В конце мероприятия были возложены цветы к Вечному огню.