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В Лянгасово продолжаются работы по благоустройству стадиона

В Лянгасово продолжаются работы по благоустройству стадиона

Сегодня, 14:57
94
Юлия Шалаева

В Лянгасово продолжаются работы по благоустройству стадиона. На территории оборудована тренажерная площадка, есть возможность поиграть в футбол и волейбол.

- Обыгрываем, обыгрываем друг друга. В сторону мяч уводим. Двигаемся, двигаемся, ух ты, Никита, повтори еще раз.

Для юных футболистов поселка Лянгасово это одна из первых тренировок на поле в этом году. Много лет территория стадиона не была востребована, так как заросла травой. На днях поле удалось покосить и ребятам теперь есть где побегать с мячом.

АЛЕКСЕЙ ЛИПАТНИКОВ, ДИРЕКТОР ДЮСШ №5:
«В этом году была куплена газонокосилка, и поле было приведено в порядок, подстрижено. У нас планы большие по нему - выровнять, возможны варианты беговых дорожек, которые прорабатываются».

Изменения здесь начались в 2016 году, когда лянгасовский стадион передали спортшколе номер пять. Совместно с инициативными жителями по программе ППМИ удалось благоустроить территорию и оборудовать сразу несколько спортивных площадок.

- Эта площадка закрытого типа, где положен резиновый ковер. Где ребята могут играть в баскетбол, волейбол.

Здесь тренируется секция футбола, а когда площадка свободна, приходят школьники со своими мячами. Впрочем, вход на территорию всегда открыт и для взрослых лянгасовцев.

АЛЕКСЕЙ ЛИПАТНИКОВ, ДИРЕКТОР ДЮСШ №5:
«Если, допустим, жители старшего возраста захотят провести соревнования, допустим, первенство Лянгасово, можно провести именно здесь».

Есть на стадионе и своя ледовая коробка, в вечернее время она освещается прожекторами. Лед заливают в ноябре и на него выходят ребята из секции хоккея. Ворота к новому сезону планируют покрасить, а для жителей хотят открыть прокат коньков.

- А это тренажерная площадка?
- Да, эта площадка тоже была сделана по ППМИ. Здесь есть тренажеры, они стандартные. Здесь можно выполнять упражнения подтягивания, на пресс, поднимание-опускание ног.

Как только стадион стал преображаться, сюда потянулись местные жители, часто после школы здесь гуляют дети. Есть идея сделать эту территорию не только спортивной, но и культурной - смонтировать сцену и проводить на стадионе поселковые праздники. Уже известно, что в 2020 году будут выделены средства на ограждение территории и установку видеонаблюдения.

В Лянгасово продолжаются работы по благоустройству стадиона

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