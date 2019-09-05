В Лянгасово продолжаются работы по благоустройству стадиона. На территории оборудована тренажерная площадка, есть возможность поиграть в футбол и волейбол.Для юных футболистов поселка Лянгасово это одна из первых тренировок на поле в этом году. Много лет территория стадиона не была востребована, так как заросла травой. На днях поле удалось покосить и ребятам теперь есть где побегать с мячом.Изменения здесь начались в 2016 году, когда лянгасовский стадион передали спортшколе номер пять. Совместно с инициативными жителями по программе ППМИ удалось благоустроить территорию и оборудовать сразу несколько спортивных площадок.Здесь тренируется секция футбола, а когда площадка свободна, приходят школьники со своими мячами. Впрочем, вход на территорию всегда открыт и для взрослых лянгасовцев.Есть на стадионе и своя ледовая коробка, в вечернее время она освещается прожекторами. Лед заливают в ноябре и на него выходят ребята из секции хоккея. Ворота к новому сезону планируют покрасить, а для жителей хотят открыть прокат коньков.Как только стадион стал преображаться, сюда потянулись местные жители, часто после школы здесь гуляют дети. Есть идея сделать эту территорию не только спортивной, но и культурной - смонтировать сцену и проводить на стадионе поселковые праздники. Уже известно, что в 2020 году будут выделены средства на ограждение территории и установку видеонаблюдения.