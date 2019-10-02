На остановках Кирова появились новые информационные таблички

Ориентироваться в передвижении автобусов и троллейбусов стало ещё проще. На некоторых остановках Кирова разместили карты с маршрутами общественного транспорта.С недавнего времени на 10 остановках города можно обнаружить информационное табло, где обозначены те автобусы и троллейбусы, на которые можно сесть. Для удобства граждан на всех маршрутах прописаны остановки, по которым следует транспорт. Дополняет табло небольшая карта с нужными объектами в пределах остановки.Изображения напечатаны на специальной плёнке с покрытием, которое со временем не изнашивается. Карты и номера маршрутов - яркие, шрифт букв - крупный. Проект выполнен пока что в тестовом формате, если он докажет свою актуальность, то карты появятся и на других остановках. Кроме таких информационных схем для удобства граждан существуют электронные табло, на которых располагается информация о времени прибытия того или иного маршрута.Мне кажется, довольно удобно, когда есть электронное табло и видно, через какое время придет автобус, потому что, несмотря на то, что сейчас вроде у всех есть интернет, у меня много кто на остановке - бабушки, там, спрашивают - когда, какой автобус, то есть электронное табло будет поудобнее.В настоящий момент около 20 остановок оснащены такими экранами. В ближайшее время появится, как минимум, ещё две "умные" остановки. Также в следующем месяце ЦДС планирует ввести специальный бот в приложении "Вайбер".Также на табличках будет указан QR-код, просканировав который, также можно будет получить информацию о прибытии транспорта.