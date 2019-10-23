Трасса от Песковки до Омутнинска - больная тема для автомобилистов. Проехать там в межсезонье проблематично. Когда и как планируется решать проблему?
Вот фотографии участков трассы, сделанные всего несколько недель назад. На них видно огромные колеи и застрявшие там машины. К приезду нашей съемочной группы успели подготовиться : накануне по дороге прошел грейдер и её состояние временно улучшилось
ВИТАЛИЙ СЮЗЕВ, ЖИТЕЛЬ ПЕСКОВКИ:
«Когда идут периодические дожди дорогу разминают. Даже рейсовый автобус, который у нас ходит из Песковки до Омутнинска, он буксует и его просто трактором вытаскивают».
Даже водители внедорожников жалуются на дорогу, настолько она бывает разбита в межсезонье.
- Как качество дороги оцениваете?
- Ниже среднего.
- Чего бы хотелось?
- Чтобы лучше было, чтобы такие машины ездили и не ломались.
Причина того, что дорога периодически становится непроезжей в том, что по ней ездят груженые фуры. Именно они создают основные проблемы.
СЕРГЕЙ ТРОИЦКИЙ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОГКУ "ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«Транспортные компании опять повезли песок с поселка Гарь на федеральную трассу. В настоящее время поезд обеспечен. Хотелось бы обратиться: берегите землю и все будет прилично».
За эту осень движение по дороге было дважды ограничено для грузовиков. Пришлось ввести весовой контроль. Пока это единственный способ сохранить трассу до Песковки пригодной для проезда легковых машин.
АЛЕКСАНДР МАЛКОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА:
«С 20 августа по 21 сентября и с 31 сентября она была закрыта повторно на 30 дней, в это время там проводились ремонтные работы, но при этом сохранялось движение легковых автомобилей и рейсовых автобусов».
В планах администрации Омутнинского района привести дорогу в нормативное состояние. Совместно с дорожным комитетом Кировской области принято решение о том, что к лету 2020 года трасса будет полностью соответствовать нормам гравийно-грунтовой дороги третьей категории.