Трасса от Песковки до Омутнинска - больная тема для автомобилистов. Проехать там в межсезонье проблематично. Когда и как планируется решать проблему?Вот фотографии участков трассы, сделанные всего несколько недель назад. На них видно огромные колеи и застрявшие там машины. К приезду нашей съемочной группы успели подготовиться : накануне по дороге прошел грейдер и её состояние временно улучшилосьДаже водители внедорожников жалуются на дорогу, настолько она бывает разбита в межсезонье.Причина того, что дорога периодически становится непроезжей в том, что по ней ездят груженые фуры. Именно они создают основные проблемы.За эту осень движение по дороге было дважды ограничено для грузовиков. Пришлось ввести весовой контроль. Пока это единственный способ сохранить трассу до Песковки пригодной для проезда легковых машин.В планах администрации Омутнинского района привести дорогу в нормативное состояние. Совместно с дорожным комитетом Кировской области принято решение о том, что к лету 2020 года трасса будет полностью соответствовать нормам гравийно-грунтовой дороги третьей категории.