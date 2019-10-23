Школьники из Кирово-Чепецка пытаются решить проблему бездомных животных

Решить проблему бездомных животных с помощью современных технологий пытались школьники Кирово-Чепецка. Восемь команд из образовательных учреждений города собрались в кванториуме на инженерный хакатон.Около 50 кошек и порядка тридцати собак сегодня ищут дом в Кирово-Чепецке. Об этом школьникам рассказали волонтеры единственного в городе общества помощи бездомным животным. У них нет приюта и подходящего помещения, все кошки и собаки находятся на передержки пока им с помощью социальных сетей не найдут хозяев. Сами жители Кирово-Чепецка часто видят на улицах бездомных животных, но как им помочь не знают.По словам волонтеров схема, когда животному находят хозяина через социальные сети работает, но недостаточно эффективно. Нужны новые подходы и свежий взгляд. Поэтому и решили обратиться к школьникам, чтобы юные инженеры подумали и предложили свои идеи. Кирилл Исупов вместе со своей командой из школы имени Алексея Некрасова разработал целый алгоритм по решению проблем бродячих животных. Ребята предлагают создать единый сервер, который свяжет все общественные организации и ветклиники. А у каждого найденного животного будет свой паспорт и электронный ошейник.В течении трех часов восемь команд создавали свои инженерные решения. Все идеи передадут волонтерам и возможно что-то удастся реализовать на практике.Инженерный хакатон проходит в рамках недели науки и называется "Соседи по городу, которых мы не замечаем". Как показала практика школьники очень заинтересовались этой темой и придумали массу интересных приложений. Это значит, что с помощью новых технологий можно решать не только технические, но и социальные задачи.