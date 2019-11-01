Жители Мурашей не могут дождаться переселения

Новые дома для жителей ветхого фонда Мурашей до сих пор не построены. Подрядчик сорвал сроки, пришлось искать нового. Когда планировать мурашинцам переезд?Валентина Черкасова заехала в этот дом примерно 16-ть лет назад. Он уже тогда был в плохом состоянии, говорит пенсионерка. С каждым годом жить здесь становится все сложнее. Строение разваливается, говорит Валентина Аркадьевна.Из этого дома Валентина Черкасова, как и ее соседи, должна была выселиться еще в прошлом году. Буквально в тридцати метрах возводятся два новых строения, для жителей ветхого фонда. Дома должны были быть построены в прошлом году. Однако подрядчик сорвал все сроки.Сейчас на объектах строительные и отделочные работы идут полным ходом. Одно здание даже подключено к системе теплоснабжения. Отметим, всего в новых домах квартиры получат 124-ре семьи из Мурашей и Мурашинского района.Оформлять документы и готовится к новоселью начнут с первого декабря. Несмотря на то, что в новых домах более сотни квартир - это не решит проблему ветхого жилья в Мурашинском районе. Представители местных властей отмечают, что жителей, нуждающихся в переселении - гораздо больше.Проблема ветхого жилья актуальна для всей Кировской области. За последние два года, в рамках программы переселения, в регионе возведено и введено в эксплуатацию 29-ть домов. Квартиры получили более полутора тысяч человек. До конца года переселить в новое жилье планируется еще 340-к человек.