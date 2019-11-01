Жители Мурашей не могут дождаться переселения

Новые дома для жителей ветхого фонда Мурашей до сих пор не построены. Подрядчик сорвал сроки, пришлось искать нового. Когда планировать мурашинцам переезд?
- Печка вся валится, там кирпичи летят. Ой.
Валентина Черкасова заехала в этот дом примерно 16-ть лет назад. Он уже тогда был в плохом состоянии, говорит пенсионерка. С каждым годом жить здесь становится все сложнее. Строение разваливается, говорит Валентина Аркадьевна.
ВАЛЕНТИНА ЧЕРКАСОВА:
«Из дома не выхожу, не в баню, никуда, сижу реву. Не знаю куда, и квартиры нет. Кровать стоит, скоро на меня упадет штукатурка вся».
Из этого дома Валентина Черкасова, как и ее соседи, должна была выселиться еще в прошлом году. Буквально в тридцати метрах возводятся два новых строения, для жителей ветхого фонда. Дома должны были быть построены в прошлом году. Однако подрядчик сорвал все сроки.
СВЕТЛАНА ЧУДИНОВСКИХ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. МУРАШИ:
«В связи со сложившейся ситуацией нам пришлось расторгнуть контракт. В сентябре месяце нам пришлось заключить контракт с новым подрядчиком. Подрядчик местный. Подрядчик ознакомлен со сроками расселения и реализации программы. Реализация программы расселения по городу Мураши завершится 31 декабря 2019 года».
Сейчас на объектах строительные и отделочные работы идут полным ходом. Одно здание даже подключено к системе теплоснабжения. Отметим, всего в новых домах квартиры получат 124-ре семьи из Мурашей и Мурашинского района.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это улица Ленина. Она находится в самом центре Мурашей. Здесь более десятка домов находятся в аварийном состоянии. Многие из них не жилые. Жители этих домов ждут не дождутся, когда можно будет въехать в новые квартиры».
Оформлять документы и готовится к новоселью начнут с первого декабря. Несмотря на то, что в новых домах более сотни квартир - это не решит проблему ветхого жилья в Мурашинском районе. Представители местных властей отмечают, что жителей, нуждающихся в переселении - гораздо больше.
СЕРГЕЙ РЯБИНИН, ГЛАВА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА:
«Программа продолжается. В будущем году у нас город будет принимать участие в этой программе. Так же будут переселяться граждане из ветхого жилья. Возможно, на вторичном рынке. Этот вопрос будет еще решаться».
Проблема ветхого жилья актуальна для всей Кировской области. За последние два года, в рамках программы переселения, в регионе возведено и введено в эксплуатацию 29-ть домов. Квартиры получили более полутора тысяч человек. До конца года переселить в новое жилье планируется еще 340-к человек.