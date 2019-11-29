В Кирове ужесточают штрафы за нарушение времени тишины

Две тысячи рублей за веселье в квартире, лай собаки или ремонтные работы - таким штрафом может обернуться для жителей Кировской области шум в ночное время. Губернатор подписал поправки в областной закон, которые ужесточают штрафы. Нововведения вступят в силу 13 декабря.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Почти 800 протоколов из-за шума в ночное время вынесли за последние 9 месяцев только в городе Кирове. Чаще всего жители жалуются на шумные вечеринки своих соседей. Кроме того, по словам специалистов, среди нарушителей нередки рецидивы».
Сейчас за шумную вечеринку в квартире, которая мешает соседям спать, можно отделаться предупреждением или штрафом в 500 рублей. Поправки же подразумевают, что штрафы будут составлять минимум тысячу рублей.
А «рецидивистам", нарушающим тишину уже не в первый раз, возможно придется заплатить за веселье дома и пять тысяч рублей.
ИЛЬЯ УЛЬЯНОВ, ВРИО ЗАМНАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УМВД РОССИИ ПО Г.КИРОВУ:
«Необходимо обращаться по-прежнему в дежурную часть УМВД России по городу Кирову по телефону 02 и 102. Сначала опрашивается заявитель, устанавливаются очевидцы данного правонарушения, после чего принимаются меры к лицам, которые данный шум производят».
Поправки предусматривают штрафы не только за вечеринки в квартирах. Под статью попадают также: "дискотеки на колёсах", когда громкая музыка играет в машинах, пьяные компании во дворах, неоднократно срабатывающая автомобильная сигнализация, громко играющие телевизоры и радио, ремонтные работы и разгрузка в магазинах и даже домашние животные. Если кошка громко мяукает или собака лает несколько ночей подряд, то хозяевам грозят штрафы.
НИКОЛАЙ БОЛЬШАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО НОВОВЯТСКОМУ РАЙОНУ:
«Такие граждане тоже есть, но, если честно, там рецидив небольшой, там, как правило, собака лает в ночное время - либо ей кто-то мешает, она что-то слышит за дверью и пытается защитить хозяина квартиры, либо хозяина нет дома. Такое бывает, как правило, значительно реже».
В спокойном сне могут быть уверены и те, кто живет неподалёку от стройки - шум от работ больше не помешает.
РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ночное строительство многоквартирных домов, оно фактически становится незаконным. Потому что сложно строить без шума и с 10 вечера до 7 утра это будет просто невозможно, штрафы очень серьезные - до 400 тысяч рублей на юридических лиц накладываются».
Серьезно ограничить свое стремление к празднику придется и любителям фейерверков во дворах. Запускать их теперь можно будет только несколько раз в год.
РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Фейерверки во дворах можно проводить с 10 часов вечера только в Новый год, 9 мая и муниципальные городские праздники. В остальное время вот эти ночные баханья они оказываются вне закона».
За нарушение закона в первый раз гражданам грозит штраф - до двух тысяч рублей, должностным лицам - до десяти тысяч рублей, юридическим лицам - до ста тысяч рублей. Под исключение попадают дорожные работы, вывоз мусора и религиозные обряды - их в ночное время проводить можно.