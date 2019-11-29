В Кирове ужесточают штрафы за нарушение времени тишины

Две тысячи рублей за веселье в квартире, лай собаки или ремонтные работы - таким штрафом может обернуться для жителей Кировской области шум в ночное время. Губернатор подписал поправки в областной закон, которые ужесточают штрафы. Нововведения вступят в силу 13 декабря.Сейчас за шумную вечеринку в квартире, которая мешает соседям спать, можно отделаться предупреждением или штрафом в 500 рублей. Поправки же подразумевают, что штрафы будут составлять минимум тысячу рублей.А «рецидивистам", нарушающим тишину уже не в первый раз, возможно придется заплатить за веселье дома и пять тысяч рублей.Поправки предусматривают штрафы не только за вечеринки в квартирах. Под статью попадают также: "дискотеки на колёсах", когда громкая музыка играет в машинах, пьяные компании во дворах, неоднократно срабатывающая автомобильная сигнализация, громко играющие телевизоры и радио, ремонтные работы и разгрузка в магазинах и даже домашние животные. Если кошка громко мяукает или собака лает несколько ночей подряд, то хозяевам грозят штрафы.В спокойном сне могут быть уверены и те, кто живет неподалёку от стройки - шум от работ больше не помешает.Серьезно ограничить свое стремление к празднику придется и любителям фейерверков во дворах. Запускать их теперь можно будет только несколько раз в год.За нарушение закона в первый раз гражданам грозит штраф - до двух тысяч рублей, должностным лицам - до десяти тысяч рублей, юридическим лицам - до ста тысяч рублей. Под исключение попадают дорожные работы, вывоз мусора и религиозные обряды - их в ночное время проводить можно.