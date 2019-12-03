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В РДШ стартовал проект "Включайся" в добровольчество

В РДШ стартовал проект "Включайся" в добровольчество

Вчера, 17:49
273
Юлия Шалаева
В РДШ стартовал проект


В Российском Движении школьников станет еще больше волонтеров. Там стартовал проект "Включайся" в добровольчество. Сразу же после торжественного открытия проекта юные волонтеры сыграли в экологическую ролевую игру.

Весело и энергично молодые волонтеры дали старт новому проекту Российского движения школьников - "Включайся!". Здесь мальчишек и девчонок приглашают стать добровольцами в важных и значимых гражданских направлениях.

АННА СКВОРЦОВА, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ЦРДЮТ Г.КИРОВА:
«В течение учебного года мы будем привлекать ребят к разработке методических материалов по разным темам: экология, гаджет-зависимость, права и обязанности. То есть мы создаем единые метод-разработки на все общественные организации».

Суть проекта "Включайся" в том, что дети не просто занимаются добровольчеством, они сами придумывают и разрабатывают программы. Лиза Черёмухина в РДШ уже три года. Говорит, волонтерский опыт помог ей найти друзей и стать более активной и общительной.

ЕЛИЗАВЕТА ЧЕРЕМУХИНА, ВОЛОНТЕР РДШ:
«Это дает множество информации, знакомств, так же можно выиграть поездки в Артек, Орленок, Океан».

- Для того, чтобы спасти животных вам нужно проявить настойчивость...

Опытные волонтеры не стали затягивать процесс - и тут же вовлекли новичков в работу. Экологический квест - первое задание проекта. По сути, это ролевая игра - участники встречают браконьеров, разгадывают загадки и спасают краснокнижных животных. По замыслу эту же игру ребята проведут в своих школах, только уже в качестве организаторов. Впрочем, программа по экологическому направлению у РДШ очень насыщенная.

- Вы все сможете узнать об экологическом образе жизни....

В проекте "Включайся" примут участие 20 кировских школ. Самых активных волонтеров наградят в мае, тогда же подведут и итоги проекта.
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