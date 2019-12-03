В РДШ стартовал проект "Включайся" в добровольчество

В Российском Движении школьников станет еще больше волонтеров. Там стартовал проект "Включайся" в добровольчество. Сразу же после торжественного открытия проекта юные волонтеры сыграли в экологическую ролевую игру.Весело и энергично молодые волонтеры дали старт новому проекту Российского движения школьников - "Включайся!". Здесь мальчишек и девчонок приглашают стать добровольцами в важных и значимых гражданских направлениях.Суть проекта "Включайся" в том, что дети не просто занимаются добровольчеством, они сами придумывают и разрабатывают программы. Лиза Черёмухина в РДШ уже три года. Говорит, волонтерский опыт помог ей найти друзей и стать более активной и общительной.Опытные волонтеры не стали затягивать процесс - и тут же вовлекли новичков в работу. Экологический квест - первое задание проекта. По сути, это ролевая игра - участники встречают браконьеров, разгадывают загадки и спасают краснокнижных животных. По замыслу эту же игру ребята проведут в своих школах, только уже в качестве организаторов. Впрочем, программа по экологическому направлению у РДШ очень насыщенная.В проекте "Включайся" примут участие 20 кировских школ. Самых активных волонтеров наградят в мае, тогда же подведут и итоги проекта.