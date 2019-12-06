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В Кирове проходит областной фестиваль военно-патриотических клубов

В Кирове проходит областной фестиваль военно-патриотических клубов

Вчера, 18:08
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Михаил Конышев
В Кирове проходит областной фестиваль военно-патриотических клубов


В Кирове проходит областной фестиваль военно-патриотических клубов. Бойцы определяют сильнейших в беге, прыжках, метании гранаты и умении спасать раненого.

Для участия в областном фестивале были приглашены команды военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, которые успешно прошли заочный этап. По итогам отборочного тура 12 команд из разных районов приехали в областной центр для дальнейших состязаний.

АЛЕКСАНДР ДОЛМАТОВ, ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ:
«В течение двух дней у них очень плотно проходит соревновательная программа, небольшая образовательная программа. Т.к это все же не соревнования, а фестиваль, то одной из центральных задач этого мероприятия, чтобы ребята между собой познакомились, пообщались, ребята постоянно смешиваются и находятся в разных составах».

Помимо образовательной части организаторы подготовили для ребят военно-тактические игры и комбинированную полосу препятствий. Вся дистанция около шестисот метров и проходится она на время. Участникам предстояло бегать, прыгать, метать грану, оказывать первую медпомощь и переносить условно раненого человека. Отметим, что на старт выходили как опытные команды, так и новички.

ТАТЬЯНА КУЛИКОВА, ДИРЕКТОР СИНЕГОРСКОЙ ШКОЛЫ НАГОРСКОГО РАЙОНА:
«Пионеры от Нагорского района в этом слете. Мы к нему готовились, но как показывает практика не все получается. Как можем, подбадриваем наших синегорочек. У нас команда девичья. Пять девчонок и один мальчик. Надеемся, что все у нас впереди».

Добавим, что лучшие клубы - победители фестиваля - будут представлять Кировскую область на различных фестивалях и конкурсах военно-патриотической направленности.
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