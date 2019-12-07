В Кирове по некоторым улицам в темное время суток лучше не ходить

Далеко не все кировские улицы освещены подобающим образом в темное время суток. Есть места, которые вообще не имеют никакого освещения, хотя при этом по этим улицам ходит много людей. В этом убедился Артем Макаров, попытавшийся пройти по Березниковскому переулку.Этот дом расположен по адресу Березняковский переулок - один. По темным улицам дети возвращаются из школы. Если фонарика нет, то приходится идти очень аккуратно. Дорога неровная, да еще и гололед. Общественный активист Александр Чулков говорит, что возможность получить травму - это ни единственная опасность.Столбы есть, но лампы на опорах не установлены. Активисты направили жалобу в администрацию Кирова. Общественники отмечают, что подобных темных мест в областном месте немало. Проблемы с освещением остро стоят в Нововятском районе, в микрорайонах Лепсе, ОЦМ, Ганино и других.Когда на темных улицах появится свет, пока не понятно. Реализация программы по замене светильников на энергосберегающие идет с задержкой. Поэтому несмотря на обнадеживающие новости, прогнозы у местных жителей и общественных активистов - не самые оптимистичные.