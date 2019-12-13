10 кировчан будут служить в Президентском полку

В Кирове прошел "День призывника Кировской области". По традиции, социально-патриотическая акция была посвящена отправке призывников для прохождения воинской службы в Президентском полку. В этом году от нашей области в элитные войска отправились 10 бойцов.
"Я служил в президентском полку" - звучит гордо! В этом году от кировской области в президентский полк отправляются 10 бойцов, все они прошли жесткий отбор. Рост, телосложение, состояние здоровья, отсутствие татуировок, полная семья и многое другое, по словам Юрия Пелевина, чтобы попасть в президентский полк, важен даже овал лица.
ЮРИЙ ПЕЛЕВИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ВОЕННОГО КОМИССАРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Как правило отбираются граждане из кировской, пермской и костромской областей, те ребята, которые - русский овал лица, отбираются парни после прохождения медицинской комиссии, после беседы с представителем войсковой части, для каждого призывника это большая честь и ответственность, поэтому они еще проходят дополнительный профессиональный отбор».
Когда Николай Бураков пришел в свой районный военкомат, ему предложили рассмотреть возможность служить в президентском полку, молодой человек решил не упускать такой возможности. Сначала военная комиссия, различные тесты, после собеседование с представителями кремлевского полка.
НИКОЛАЙ БУРАКОВ, ПРИЗЫВНИК:
«Для меня большая честь попасть на службу в президентский полк, кремлевские войска — это огромная ответственность, это колоссальный опыт, дисциплина и я постараюсь достойно представить свою область и верю, что в свою очередь для себя я вынесу оттуда, что-то полезное, усвою какой-то полезный урок на всю жизнь».
Также у призывников была возможность пообщаться с теми, кто уже отслужил в президентском полку, они рассказали новобранцам о своей службе, поделились знаниями и опытом. Александр Саблин вернулся со службы всего месяц назад, по его словам, служить в президентском полку трудно и ответственно.
САБЛИН АЛЕКСАНДР, РЯДОВОЙ ЗАПАСА:
«Меня распределили в роту охраны, мы занимались защитой непосредственно кремля, заступали в наряды по крайней обороне, выставке алмазного фонда, усиливали защиту пунктов пропусков в официальную резиденцию президента».
Также в рамках акции прошла работа интерактивных площадок, где можно было ознакомиться с вещевым довольствием военнослужащих и увидеть образцы вооружения современной армии, а желающие могли попробовать себя в сборке, разборке оружия.