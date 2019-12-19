Активисты ОНФ проконтролируют решение проблем, обозначенных на пресс-конференции главы государства

Владимир Путин призвал народный фронт усилить общественный контроль за решением проблем, обозначенных на ежегодной пресс-конференции главы государства. На что обратят внимание активисты?
Напомним, Президент России больше четырех часов отвечал на вопросы журналистов, которых в этот раз было две тысячи. В ходе пресс-конференции были затронуты практически все сферы нашей жизни. Общероссийский Народный фронт организовал онлайн-просмотры встречи Президента с журналистами во всех регионах страны. Многие проблемные вопросы стали для общественных активистов руководством к действию. В частности, Президент поручил ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий в сфере переработки мусора, а также информированию граждан.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Это подчеркивает то, что народный фронт стал независимым источником информации с мест, объективных, и эту работу мы будем дальше продолжать. На территории нашего региона к мусорной реформе есть много вопросов».
По итогам пресс-конференции глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, заверил, что без внимания не останутся даже те вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, но задавались в соцсетях и региональных СМИ.
МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Если вспоминать из последнего, то к В. Путину обратилась девочка из Краснодарского края, учиться на одни пятерки, и она попросила его сделать скидку на билеты в Москву, потому как она там не была. Мы подключимся, и она получит билеты, посмотрит Москву обязательно».
Проблемы и вопросы, сами по себе не решаются. Поэтому в каждом исполкоме ОНФ вопросы, касающиеся актуальных проблем для нашего региона, взяли "на карандаш".