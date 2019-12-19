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Активисты ОНФ проконтролируют решение проблем, обозначенных на пресс-конференции главы государства

Активисты ОНФ проконтролируют решение проблем, обозначенных на пресс-конференции главы государства

Вчера, 15:06
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Михаил Конышев
Активисты ОНФ проконтролируют решение проблем, обозначенных на пресс-конференции главы государства


Владимир Путин призвал народный фронт усилить общественный контроль за решением проблем, обозначенных на ежегодной пресс-конференции главы государства. На что обратят внимание активисты?

Напомним, Президент России больше четырех часов отвечал на вопросы журналистов, которых в этот раз было две тысячи. В ходе пресс-конференции были затронуты практически все сферы нашей жизни. Общероссийский Народный фронт организовал онлайн-просмотры встречи Президента с журналистами во всех регионах страны. Многие проблемные вопросы стали для общественных активистов руководством к действию. В частности, Президент поручил ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий в сфере переработки мусора, а также информированию граждан.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Это подчеркивает то, что народный фронт стал независимым источником информации с мест, объективных, и эту работу мы будем дальше продолжать. На территории нашего региона к мусорной реформе есть много вопросов».

По итогам пресс-конференции глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, заверил, что без внимания не останутся даже те вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, но задавались в соцсетях и региональных СМИ.

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Если вспоминать из последнего, то к В. Путину обратилась девочка из Краснодарского края, учиться на одни пятерки, и она попросила его сделать скидку на билеты в Москву, потому как она там не была. Мы подключимся, и она получит билеты, посмотрит Москву обязательно».

Проблемы и вопросы, сами по себе не решаются. Поэтому в каждом исполкоме ОНФ вопросы, касающиеся актуальных проблем для нашего региона, взяли  "на карандаш".
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