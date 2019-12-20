В областном законодательном собрании подвели итоги работы. На пресс-конференции особое внимание было уделено вопросам участия депутатов в бюджетном процессе и основным параметрам областного бюджета на 2020 год.Председатель Законодательного Собрания Владимир Бакин подчеркнул важность работы, проделанной в ходе бюджетного процесса, в том числе по корректировке областного бюджета на 2019 год. Бюджет 2020 года также гарантирует исполнение всех социальных обязательств перед жителями Кировской области. В числе исполнения социальных обязательств и новые меры поддержки для семей с детьми. Если ребенок в возрасте 3 – 4 лет не посещает детский сад из-за отсутствия мест, его семья сможет получать ежемесячную денежную выплату в 2 тысячи рублей. В этом году построено значительное количество социальных объектов, а именно, детские сады и школы, и работа в этом направлении будет продолжена в 2020 году и в 2021. Эта работа будет продолжена и в рамках национальных проектов. В областном бюджете 2020 года на их реализацию предусмотрели свыше 9 миллиардов рублей.Впервые в этом году были проведены депутатские слушания по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и можно отметить, что к концу года удалось добиться понимания и принятия некоторых инициатив.Как отметил председатель заксобрания, очень важно, чтобы было конструктивное единство, поскольку впереди у депутатского корпуса большая и плодотворная законотворческая работа. И те задачи, цифровые показатели, которые ставятся в 2020 году будут исполнены.