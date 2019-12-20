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В областном законодательном собрании подвели итоги работы

В областном законодательном собрании подвели итоги работы

Сегодня, 10:57
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Михаил Конышев
В областном законодательном собрании подвели итоги работы


В областном законодательном собрании подвели итоги работы. На пресс-конференции особое внимание было уделено вопросам участия депутатов в бюджетном процессе и основным параметрам областного бюджета на 2020 год.

Председатель Законодательного Собрания Владимир Бакин подчеркнул важность работы, проделанной в ходе бюджетного процесса, в том числе по корректировке областного бюджета на 2019 год. Бюджет 2020 года также гарантирует исполнение всех социальных обязательств перед жителями Кировской области. В числе исполнения социальных обязательств и новые меры поддержки для семей с детьми. Если ребенок в возрасте 3 – 4 лет не посещает детский сад из-за отсутствия мест, его семья сможет получать ежемесячную денежную выплату в 2 тысячи рублей. В этом году построено значительное количество социальных объектов, а именно, детские сады и школы, и работа в этом направлении будет продолжена в 2020 году и в 2021. Эта работа будет продолжена и в рамках национальных проектов. В областном бюджете 2020 года на их реализацию предусмотрели свыше 9 миллиардов рублей.

ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Предстоящий 2020 год и это отражено в законе о бюджете, он характеризуется в первую очередь наличием национальных проектов. О них в последнее время говориться очень много и отрадно отметить, что область в большом объеме включилась в реализацию нацпроектов».

Впервые в этом году были проведены депутатские слушания по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и можно отметить, что к концу года удалось добиться понимания и принятия некоторых инициатив.

РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В частности централизации полномочий по реализации программ переселения на областном уровне от областного правительства. И здесь большое спасибо губернатору за поддержку».

Как отметил председатель заксобрания, очень важно, чтобы было конструктивное единство, поскольку впереди у депутатского корпуса большая и плодотворная законотворческая работа. И те задачи, цифровые показатели, которые ставятся в 2020 году будут исполнены.
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