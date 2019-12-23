Жители Вересников жалуются на свалки мусора на берегу реки Вятки

Нашли, где складировать мусор. Жители Вересников жалуются на свалки на берегу реки Вятки.
Эта свалка появилась совсем недавно. И мусора пока не так много. Как говорят общественные активисты, яму вырыли специально для отходов. Они предполагают, что организаторы свалки хотели потом все закопать, чтобы скрыть следы.
- И шины, и обычный строительный мусор, и бытовой мусор. Конечно, это вопиющий факт.
Эта свалка обнаружена в небольшой промзоне, которая окружена жилыми домами. Если обойти ее с другой стороны, то можно наткнуться еще на одно место, где складируется мусор. По словам активистов, здесь он лежит неделями, потом некоторые контейнеры вывозят, часть мусора остается лежать на земле.
- Мы находимся вот здесь, по карте мы видим, что это водоохранная зона реки Вятки, а во-вторых - это затапливается территория. Во время паводка это все будет затоплено водой. Соответственно есть угроза того, что все эти отходы смоет в реку.
В водоохранной зоне организовывать подобные площадки для складирования мусора запрещено. Общественные активисты говорят, что те, кто ведет деятельность в промзоне, обязаны вывозить отходы, а не хранить их на территории.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«По поводу данной свалки мы готовим обращение в министерство охраны окружающей среды, для того чтобы была проведена тщательная проверка. По поводу выявления виновного лица и конечно же, самое главное, что бы здесь свалки не было и она была устранена».
Общественные активисты подозревают, что у организаций, которые работают в промзоне, не заключены договоры с региональным оператором на вывоз отходов. Они попросят надзорные органы выяснить это.