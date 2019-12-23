Прямой эфир
26 дек 17:44 В Кирове начался суд над Марией Плёнкиной, обвиняемой в жестоком убийстве 3-летней дочери 24 дек 15:04 Кировский семиклассник стал победителем Олимпиады по робототехнике в Казани 23 дек 17:59 Одарённые школьники города побывали на ёлке в Кировском Драмтеатре 26 дек 12:03 В УМВД рассказали, как распознать контрафакт алкогольной продукци 24 дек 17:42 В Кирове за сутки на обледенелых тротуарах получили травмы 120 человек 24 дек 18:16 Кирово-Чепецк посетил известный российский физик из Швейцарии 23 дек 18:03 В Кирово-Чепецком районе сильнейшие лыжники региона разыграли награды Кубка области 24 дек 18:04 В Кировской области диабетикам не хватает медстредств 24 дек 17:47 Перепланировка цокольного этажа дома на Воровского вызвала беспокойство у жильцов 24 дек 15:08 В Кирове состоялось открытие главной ёлки города
$
62,03
69,03
27 декабря 22:33
27 дек 17:49 В Кирове подвели итоги первого регионального конкурса "Креативная инженерная елка - 2019" 27 дек 17:44 Жители Вересников жалуются на свалки мусора на берегу реки Вятки 27 дек 17:42 Кировские полицейские усилят меры безопасности в новогодние праздники 27 дек 16:03 Молодёжная команда «Олимпия» взяла шефство над детским приютом. 27 дек 15:12 Подведены итоги работы межведомственной рабочей группы по профилактике незаконной лесозаготовки в Кировской области 27 дек 11:10 В конце года в Кирове по традиции чествуют лучших учителей 27 дек 11:06 Корреспонденты ГТРК «Вятка» в числе победителей конкурса «Парламентаризм на Вятке» 27 дек 11:03 Единственный детский сад в деревне Митино оказался под угрозой закрытия 26 дек 17:48 В Подосиновском районе разрушается уникальный дом-музей легендарного маршала Конева 26 дек 17:44 В Кирове начался суд над Марией Плёнкиной, обвиняемой в жестоком убийстве 3-летней дочери
Жители Вересников жалуются на свалки мусора на берегу реки Вятки

Жители Вересников жалуются на свалки мусора на берегу реки Вятки

Сегодня, 17:44
132
Артем Макаров
Жители Вересников жалуются на свалки мусора на берегу реки Вятки


Нашли, где складировать мусор. Жители Вересников жалуются на свалки на берегу реки Вятки.

Эта свалка появилась совсем недавно. И мусора пока не так много. Как говорят общественные активисты, яму вырыли специально для отходов. Они предполагают, что организаторы свалки хотели потом все закопать, чтобы скрыть следы.

- И шины, и обычный строительный мусор, и бытовой мусор. Конечно, это вопиющий факт.

Эта свалка обнаружена в небольшой промзоне, которая окружена жилыми домами. Если обойти ее с другой стороны, то можно наткнуться еще на одно место, где складируется мусор. По словам активистов, здесь он лежит неделями, потом некоторые контейнеры вывозят, часть мусора остается лежать на земле.

- Мы находимся вот здесь, по карте мы видим, что это водоохранная зона реки Вятки, а во-вторых - это затапливается территория. Во время паводка это все будет затоплено водой. Соответственно есть угроза того, что все эти отходы смоет в реку.

В водоохранной зоне организовывать подобные площадки для складирования мусора запрещено. Общественные активисты говорят, что те, кто ведет деятельность в промзоне, обязаны вывозить отходы, а не хранить их на территории.

КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«По поводу данной свалки мы готовим обращение в министерство охраны окружающей среды, для того чтобы была проведена тщательная проверка. По поводу выявления виновного лица и конечно же, самое главное, что бы здесь свалки не было и она была устранена».

Общественные активисты подозревают, что у организаций, которые работают в промзоне, не заключены договоры с региональным оператором на вывоз отходов. Они попросят надзорные органы выяснить это.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама