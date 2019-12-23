Жители Вересников жалуются на свалки мусора на берегу реки Вятки

Нашли, где складировать мусор. Жители Вересников жалуются на свалки на берегу реки Вятки.Эта свалка появилась совсем недавно. И мусора пока не так много. Как говорят общественные активисты, яму вырыли специально для отходов. Они предполагают, что организаторы свалки хотели потом все закопать, чтобы скрыть следы.Эта свалка обнаружена в небольшой промзоне, которая окружена жилыми домами. Если обойти ее с другой стороны, то можно наткнуться еще на одно место, где складируется мусор. По словам активистов, здесь он лежит неделями, потом некоторые контейнеры вывозят, часть мусора остается лежать на земле.В водоохранной зоне организовывать подобные площадки для складирования мусора запрещено. Общественные активисты говорят, что те, кто ведет деятельность в промзоне, обязаны вывозить отходы, а не хранить их на территории.Общественные активисты подозревают, что у организаций, которые работают в промзоне, не заключены договоры с региональным оператором на вывоз отходов. Они попросят надзорные органы выяснить это.