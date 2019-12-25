В Кирове бобры вновь заявили о себе

В этом году в Кирове бобры неожиданно стали виновниками различных бед. Сначала чиновники обвинили их в затоплении улицы Луганской. Теперь бобриный след заметили на трассе Русское-Башарово, где в любой момент на дорогу могут упасть поврежденные грызунами деревья.
- Да, действительно, эти следы являются погрызами бобров, возможно, здесь работал бобр-одиночка либо целая семья.
От зубов животного на осине остались глубокие двойные борозды, а рядом на земле была обнаружена крупная стружка. Зимой у бобров нет такой активности, как в более теплые времена года. Что же стало причиной такого проявления?
ДМИТРИЙ БАТУХТИН, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Это является естественным фактором нахождения на данной территории бобров, и свидетельствует об их кормовой активности».
Но проблема носит более серьёзный характер, чем просто "подпил" деревьев. Дело в том, что повреждённые осины находятся рядом с дорогой, и при неудачном стечении обстоятельств они могут причинить вред имуществу и даже здоровью человека.
ДМИТРИЙ БАТУХТИН, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«За это, как правило, ответственны, муниципалитет или подрядные организации, которые занимаются содержанием данной дороги, по той причине, что все придорожные полосы имеют определённую категорию для расчистки и устранения опасных объектов для создания безопасного дорожного движения».
Напомним, что в соцсетях было бурное обсуждение потопа на Луганской, водопропускная труба всё время забивалась ветками, и многие считали, что ответственность лежит именно на бобрах. Но в Минлесхозе региона сообщили, что бобры здесь не при чём, а затопление произошло из-за сложенных в зоне подтопления сухих деревьев.