В Кирове бобры вновь заявили о себе

В этом году в Кирове бобры неожиданно стали виновниками различных бед. Сначала чиновники обвинили их в затоплении улицы Луганской. Теперь бобриный след заметили на трассе Русское-Башарово, где в любой момент на дорогу могут упасть поврежденные грызунами деревья.От зубов животного на осине остались глубокие двойные борозды, а рядом на земле была обнаружена крупная стружка. Зимой у бобров нет такой активности, как в более теплые времена года. Что же стало причиной такого проявления?Но проблема носит более серьёзный характер, чем просто "подпил" деревьев. Дело в том, что повреждённые осины находятся рядом с дорогой, и при неудачном стечении обстоятельств они могут причинить вред имуществу и даже здоровью человека.Напомним, что в соцсетях было бурное обсуждение потопа на Луганской, водопропускная труба всё время забивалась ветками, и многие считали, что ответственность лежит именно на бобрах. Но в Минлесхозе региона сообщили, что бобры здесь не при чём, а затопление произошло из-за сложенных в зоне подтопления сухих деревьев.