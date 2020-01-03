Православные верующие встретили праздник Рождества Христова

Православные христиане отметили один из самых главных праздников - Рождество Христово. По традиции ночь с 6-го на 7- е января верующие проводят в храме, приветствуя рождение младенца Христа. В эту ночь не спала и наша съемочная группа. О том как кировчане провели Рождественский сочельник - репортаж Юлии Шалаевой.
Рождественский сочельник - это особенная ночь. Время как будто останавливается, отодвигая обыденность на потом и оставляя нам место для чуда. В эту ночь верующие вспоминают событие, произошедшее более двух тысяч лет назад, когда в темноте Вифлеемской пещеры, Бог принял человеческую природу и родился младенец Христос. В это время в небе на Востоке взошла новая звезда. Историю рождения Спасителя по традиции можно увидеть в вертепах, которые сооружает каждый приход. Ясли, где появился на свет Христос, к сочельнику украшают ельником и гирляндами. Каждый, перед службой, может зайти сюда, помолиться и почувствовать атмосферу Рождества.
- Очень красивый вертеп, воссоздали все хорошо.
Но все же основные события Рождественского сочельника, конечно, происходят в храме. Службы в этот день удивительно красивые. В центре - праздничная икона, украшенная цветами, рядом нарядная елка. В Рождественский сочельник верующие стараются исповедоваться - с тем, чтобы чистыми и обновленными встретить родившегося Христа.
Праздничные песнопения, весь ход службы, готовят к принятию тайны Боговоплощения. Считается, что Христос родился именно ночью, поэтому торжественное богослужение принято совершать ближе к полуночи.
ИЕРЕЙ ПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Для нас, для верующих Рождество Христово - это не просто радостный праздник, но и глубокое по смыслу событие. Родился тот, кого мы называем истинной, и мир, с рождением Спасителя обретает смысл своего существования».
- Для нас Рождество - это самый главный праздник, отмечать будем всей семьей.
- Этот праздник светлый. Он является для многих православных христиан самым главным - рождение Христа - это и спасение для каждого человека. И самое главное - радость, принесенная миру через воплощение Бога в Христа.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Встретив Рождество и помолившись, верующие отправились за праздничный стол. Начались святые дни или святки, которые продляться до Крещения Господня. В это время принято ходить в гости, веселиться и делать добрые дела».