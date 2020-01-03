Православные верующие встретили праздник Рождества Христова

Православные христиане отметили один из самых главных праздников - Рождество Христово. По традиции ночь с 6-го на 7- е января верующие проводят в храме, приветствуя рождение младенца Христа. В эту ночь не спала и наша съемочная группа. О том как кировчане провели Рождественский сочельник - репортаж Юлии Шалаевой.Рождественский сочельник - это особенная ночь. Время как будто останавливается, отодвигая обыденность на потом и оставляя нам место для чуда. В эту ночь верующие вспоминают событие, произошедшее более двух тысяч лет назад, когда в темноте Вифлеемской пещеры, Бог принял человеческую природу и родился младенец Христос. В это время в небе на Востоке взошла новая звезда. Историю рождения Спасителя по традиции можно увидеть в вертепах, которые сооружает каждый приход. Ясли, где появился на свет Христос, к сочельнику украшают ельником и гирляндами. Каждый, перед службой, может зайти сюда, помолиться и почувствовать атмосферу Рождества.Но все же основные события Рождественского сочельника, конечно, происходят в храме. Службы в этот день удивительно красивые. В центре - праздничная икона, украшенная цветами, рядом нарядная елка. В Рождественский сочельник верующие стараются исповедоваться - с тем, чтобы чистыми и обновленными встретить родившегося Христа.Праздничные песнопения, весь ход службы, готовят к принятию тайны Боговоплощения. Считается, что Христос родился именно ночью, поэтому торжественное богослужение принято совершать ближе к полуночи.