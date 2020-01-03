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Православные верующие встретили праздник Рождества Христова

Православные верующие встретили праздник Рождества Христова

Вчера, 11:22
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Юлия Шалаева
Православные верующие встретили праздник Рождества Христова


Православные христиане отметили один из самых главных праздников - Рождество Христово. По традиции ночь с 6-го на 7- е января верующие проводят в храме, приветствуя рождение младенца Христа. В эту ночь не спала и наша съемочная группа. О том как кировчане провели Рождественский сочельник - репортаж Юлии Шалаевой.

Рождественский сочельник - это особенная ночь. Время как будто останавливается, отодвигая обыденность на потом и оставляя нам место для чуда.  В эту ночь верующие вспоминают событие, произошедшее более двух тысяч лет назад, когда в темноте Вифлеемской пещеры, Бог принял человеческую природу и родился младенец Христос. В это время в небе на Востоке взошла новая звезда. Историю рождения Спасителя по традиции можно увидеть в вертепах, которые сооружает каждый приход. Ясли, где появился на свет Христос, к сочельнику украшают ельником и гирляндами. Каждый, перед службой, может зайти сюда, помолиться и почувствовать атмосферу Рождества.

- Очень красивый вертеп, воссоздали все хорошо.

Но все же основные события Рождественского сочельника, конечно, происходят в храме. Службы в этот день удивительно красивые. В центре - праздничная икона, украшенная цветами, рядом нарядная елка. В Рождественский сочельник верующие стараются исповедоваться - с тем, чтобы чистыми и обновленными встретить родившегося Христа.

Праздничные песнопения, весь ход службы, готовят к принятию тайны Боговоплощения. Считается, что Христос родился именно ночью, поэтому торжественное богослужение принято совершать ближе к полуночи.

ИЕРЕЙ ПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Для нас, для верующих Рождество Христово - это не просто радостный праздник, но и глубокое по смыслу событие. Родился тот, кого мы называем истинной, и мир, с рождением Спасителя обретает смысл своего существования».

- Для нас Рождество - это самый главный праздник, отмечать будем всей семьей.

- Этот праздник светлый. Он является для многих православных христиан самым главным - рождение Христа - это и спасение для каждого человека. И самое главное - радость, принесенная миру через воплощение Бога в Христа.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Встретив Рождество и помолившись, верующие отправились за праздничный стол. Начались святые дни или святки, которые продляться до Крещения Господня. В это время принято ходить в гости, веселиться и делать добрые дела».
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