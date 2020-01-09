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В Кстинино живет настоящая львица

В Кстинино живет настоящая львица

Вчера, 15:40
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Александра Гуляева
В Кстинино живет настоящая львица


В Кстинино живёт настоящая львица. Насколько безопасно держать подобного хищника на приусадебном участке?

- В принципе животное ласковое, очень любит общаться, очень общительная кошка.

К 100-ста килограммовой львице Андрей подходит как к домашней кошке. Кире - чуть больше двух лет. У Андрея она появилась полтора года назад. По словам мужчины, львицу ему продали в одном из контактных зоопарков. Когда Кира начала подрастать, она стала представлять опасность для людей. Ведь несмотря на милую внешность, хищник остается хищником.

- В принципе, с ней можно на поводке гулять, но мы стараемся не делать этого, у соседей слабые нервы.

Для своей питомицы Андрей оборудовал просторную вольеру в обогреваемом помещении. Зимой здесь +15. По соседству живут кролики и курицы. Каждый день Кира съедает около 6 килограммов мяса - любит не только курицу, но еще свинину и баранину.

АНДРЕЙ ГОПКАЛО, ЖИТЕЛЬ КСТИНИНО:
«У нас если кто-то сбегает из цыплят здесь из молодёжи, то это все - это последний побег в его жизни был. то есть она сразу охотится, у нее сразу игра начинается, шоу это».

Еще на приусадебном участке Андрея живут гуси, козы, овцы и свиньи. Недавно в большой семье случилось пополнение - родилось 9 поросят. Их папой, по словам Андрея, стал дикий кабан из ближайшего леса, которого давно прикормили и теперь он нередко заходит в гости. Потомство от такого союза хозяев только радует.

АНДРЕЙ ГОПКАЛО, ЖИТЕЛЬ КСТИНИНО:
«Вот такой это у нас кабанчик. очень и очень подвижный. Ну ладно. Ну мама у нас о них заботится».

Охраняют большое хозяйства три собаки породы алабай. По словам Андрея, когда несколько лет назад он с семьей переехал в Кстинино, здесь нередко случались кражи, а у ближайшей помойки время от времени видели волка. Тогда Андрей завёл первую сторожевую собаку и назвал ее Тунцу.

АНДРЕЙ ГОПКАЛО, ЖИТЕЛЬ КСТИНИНО:
«Она у нас защищает очень хорошо. Если она сбежала, то у нас здесь тишина наступает, потому что все ее боятся. Она очень любит драться со всеми, разбираться, выяснять отношения. Очень такая собака подвижная».

К летнему сезону Андрей готовит на участке новую просторную вольеру для львицы -- на свежем воздухе. А вот вопрос размножения львицы пока остается открытым. Ведь по новому закону содержать дома диких животных запрещено. Под исключение попадают лишь те, которые уже были приобретены до Нового года - они могут находиться у владельцев до наступления естественной смерти.
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