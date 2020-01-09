О судьбе здания бывшего роддома номер один в Кирове

В Кирове в здание роддома номер 1 недавно проникли сталкеры. Несколько лет помещение пустует и считается законсервированным. Какая судьба ждет объект культурного наследия, и что сталкеры нашли внутри?Здесь дети появлялись на свет в течение века. В 2008 из-за аварийного состояния родильный дом перенесли в только что построенный перинатальный центр. Само же здание закрыли. Однако на днях сталкеры - так называют себя люди, которые незаконно проникают в заброшенные места, - пробрались в помещение и выложили в сеть фотографии. На них видно, что в здании осталось оборудование и документы. Специалисты в области градостроительства утверждают: здание имеет неоспоримую архитектурную ценность. До сих пор сохранились оригинальные чертежи архитектора Георгия Кугушева, который был сослан в ссылку в Вятку.В подвале располагался паровой котёл для дезинфекции и согрева воды и печь для обогрева здания, во дворе - телятник, баня и хозяйственная постройка.Сейчас здание родильного дома находится на балансе министерства имущественных отношений, оперативным управлением занимается кожно-венерологический диспансер. По словам чиновников, в помещении установлена охранная и пожарная сигнализация, в зимний период работает отопление и проводится очистка от снега.Как именно будет использоваться здание, пока неизвестно. Реставрационные работы начнутся не раньше, чем в 2023 году. Для их проведения понадобится около 80 миллионов рублей.