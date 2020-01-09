О судьбе здания бывшего роддома номер один в Кирове

В Кирове в здание роддома номер 1 недавно проникли сталкеры. Несколько лет помещение пустует и считается законсервированным. Какая судьба ждет объект культурного наследия, и что сталкеры нашли внутри?
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это здание было построено в 1904м году, для размещения в нем родовспомогательного отделения Вятской губернской земской больницы. Тогда отделение было рассчитано на 30 человек и было оснащено по последнему слову техники. Открытие роддома стало настоящим событием для местных жителей».
Здесь дети появлялись на свет в течение века. В 2008 из-за аварийного состояния родильный дом перенесли в только что построенный перинатальный центр. Само же здание закрыли. Однако на днях сталкеры - так называют себя люди, которые незаконно проникают в заброшенные места, - пробрались в помещение и выложили в сеть фотографии. На них видно, что в здании осталось оборудование и документы. Специалисты в области градостроительства утверждают: здание имеет неоспоримую архитектурную ценность. До сих пор сохранились оригинальные чертежи архитектора Георгия Кугушева, который был сослан в ссылку в Вятку.
КСЕНИЯ БРЫЗГАЛОВА, СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ВГУ:
«На первом этаже располагалось смотровое отделение, где принимали рожениц. Затем располагалось операционное отделение, и на втором этаже было размещено 22 палаты, где могли уже отдыхать мамы с детьми».
В подвале располагался паровой котёл для дезинфекции и согрева воды и печь для обогрева здания, во дворе - телятник, баня и хозяйственная постройка.
Сейчас здание родильного дома находится на балансе министерства имущественных отношений, оперативным управлением занимается кожно-венерологический диспансер. По словам чиновников, в помещении установлена охранная и пожарная сигнализация, в зимний период работает отопление и проводится очистка от снега.
ДАРЬЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В последующем данное здание планируется у нас восстановить к 650летию города Кирова. На сегодняшний день объект уже включён в план данных мероприятий, в последующем данное здание планируется использовать для социальных целей, рассматриваются такие проекты как школа балета или какие-то иные социальные направления».
Как именно будет использоваться здание, пока неизвестно. Реставрационные работы начнутся не раньше, чем в 2023 году. Для их проведения понадобится около 80 миллионов рублей.