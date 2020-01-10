Юная кировчанка, на лечение которой всем миром собирали 20 миллионов рублей, вернулась домой

Девочка, которую спасла людская доброта. Кировчанка Даша Целищева, которой год назад поставили страшный диагноз - рак четвертой степени, прошла курс лечения и вернулась домой. Пока малышка боролась за жизнь, её поддерживали тысячи россиян. Как сейчас дела у Даши?
В этой шкатулке волшебница хранит свои сокровища. А вот и она сама - пока еще маленькая, но у неё уже всё как полагается - есть корона, туфельки и волшебная палочка.
- Колдуй, в кого ты папу превратила.
Маленькую волшебницу зовут Даша Целищева. Эта та самая девочка, у которой больше года назад врачи обнаружили нейробластому, или детский рак. Онкологию начали лечить уже на четвертой стадии. Шесть курсов химиотерапии, затем серьезная операция по удалению опухоли, которая длилась 12 часов. Даша побывала в лучших клиниках страны, российские врачи сделали все возможное, чтобы помочь малышке. Однако, остаточная опухоль все равно просвечивалась. Родители девочки выяснили, что помочь может иммунотерапия, но применяют метод только в зарубежных странах и лечение стоит больших денег.
ОЛЬГА ЦЕЛИЩЕВА, МАМА ДАШИ ЦЕЛИЩЕВОЙ:
«К сожалению в России препарат для иммунотерапии не зарегистрирован. А сам он достаточно дорогостоящий препарат и ни одна семья не потянет такое лечение. У нас не было выбора - нам необходимо было спасать дочь».
Лечить Дашу взялись в Германии. На полный курс иммунотерапии собрать нужно было больше двадцати млн рублей. Родителям пришлось просить помощи и обнародовать свою беду. Откликнулось несколько благотворительных фондов, подключились СМИ, в том числе и наш телеканал, Даше помогали даже российские звезды.
ОЛЬГА ЦЕЛИЩЕВА, МАМА ДАШИ ЦЕЛИЩЕВОЙ:
«Все равно основная поддержка была кировчан, понятно нам помогали со всей страны, даже из Австралии. Я думаю, что беда маленького человека людей сплотила. Откликались люди, которых мы даже не знаем».
Необходимую сумму удалось собрать всего за два с половиной месяца. Ольга с дочкой тут же уехали в клинику в Германию. Лечение длилось полгода. К Новому году Даша вернулась домой. Родители знали, что улучшение есть, но все же с волнением ждали заключения немецких врачей. И вот 9 января долгожданная новость пришла - ремиссия - костный мозг чист, остаточной опухоли и метастаз нет.
ОЛЬГА ЦЕЛИЩЕВА, МАМА ДАШИ ЦЕЛИЩЕВОЙ:
«Мысли, молитвы, чувства тысяч людей они дали результат. Я хочу, чтобы люди знали, что нужно помогать. Это дает результат. Особенно, когда помощь идет искренняя».
Сегодня, после всех испытаний семья Целищевых пытается начать жизнь заново. Для них это пока непривычно, но Даша помогает. У этой малышке нескончаемый список желаний - когда увидела снег, захотела на горку.
ЕВГЕНИЙ ЦЕЛИЩЕВ, ПАПА ДАШИ ЦЕЛИЩЕВОЙ:
«С горки катается, очень полюбила. Причем, не важно какой они высоты - она абсолютно бесстрашная, не боится ничего».
А еще Даша очень любит танцевать. Она наконец-то может быть просто маленькой девочкой и наслаждаться детством.