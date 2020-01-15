В Кирове прошло заседание постоянной Комиссии по ЖКХ и транспорту

Сегодня депутаты кировской городской думы выяснили, что начальник городского отдела транспорта выступает за увеличение числа автобусов, адаптированных для инвалидов, но не знает, сколько их уже есть. А в Ленинской управляющей компании перед Новым годом выплатили премии, несмотря на то, что это компания - банкрот.Социальная повестка вышла на первый план на заседании постоянной Комиссии по ЖКХ и транспорту. Обсуждали вопрос о правах инвалидов. В Кирове давно назрела необходимость внесения изменений в правила пользования общественным транспортом и приведение их в соответствие со статьями Федерального закона, где говорится о доступности городского транспорта для людей с ограничениями по здоровью.В Кирове передвигаться на общественном транспорте человеку на костылях или в инвалидной коляске затруднительно. Далеко не каждый автобус оснащен специальными устройствами для подъема колясочника, и низкопольных автобусов и троллейбусов до сих пор очень мало. Сколько именно - не могут сказать даже чиновники из городской администрации.Депутатов заинтересовала работа Управляющих компаний, а именно тех, которые находятся в стадии банкротства, но несмотря на это выплачивают своим сотрудникам крупные премии. Прямые вопросы были заданы исполняющему обязанности председателя одной из управляющих компаний, Павлу Саранчину.Депутаты решили обратиться в правоохранительные органы и провести проверку законности выплаты премии в компании- банкроте, а также привлечь к ответственности руководителей управляющей компании, которые приняли это решение.