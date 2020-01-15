В Кирове прошло заседание постоянной Комиссии по ЖКХ и транспорту

Сегодня депутаты кировской городской думы выяснили, что начальник городского отдела транспорта выступает за увеличение числа автобусов, адаптированных для инвалидов, но не знает, сколько их уже есть. А в Ленинской управляющей компании перед Новым годом выплатили премии, несмотря на то, что это компания - банкрот.
Социальная повестка вышла на первый план на заседании постоянной Комиссии по ЖКХ и транспорту. Обсуждали вопрос о правах инвалидов. В Кирове давно назрела необходимость внесения изменений в правила пользования общественным транспортом и приведение их в соответствие со статьями Федерального закона, где говорится о доступности городского транспорта для людей с ограничениями по здоровью.
АЛЕКСАНДР ЗИМНИХ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТРАНСПОРТА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Об утверждении условий доступности пассажирам из числа инвалидов городского наземного автомобильного и электрического транспорта, автовокзалов и автостанций и предоставляемых ими услуг а также оказание им при этом необходимой помощи».
В Кирове передвигаться на общественном транспорте человеку на костылях или в инвалидной коляске затруднительно. Далеко не каждый автобус оснащен специальными устройствами для подъема колясочника, и низкопольных автобусов и троллейбусов до сих пор очень мало. Сколько именно - не могут сказать даже чиновники из городской администрации.
ДЕНИС ЕРОХИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ТРАНСПОРТУ, ЖКХ, ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
«Сколько штук автобусов, которые могут перевозить с площадками для инвалидов?».
АЛЕКСАНДР ЗИМНИХ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТРАНСПОРТА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Сколько именно я сейчас не скажу, но вот те 15 троллейбусов, которые мы закупили, они низкопольники и адаптированы для перевозки пассажиров с инвалидностью».
ДЕНИС ЕРОХИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ТРАНСПОРТУ, ЖКХ, ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
«Из 140 единиц АТП сколько таких автобусов? Не прибавилось к чему? К нулю?».
АЛЕКСАНДР ЗИМНИХ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТРАНСПОРТА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«За последние года три точно ничего не прибавилось».
Депутатов заинтересовала работа Управляющих компаний, а именно тех, которые находятся в стадии банкротства, но несмотря на это выплачивают своим сотрудникам крупные премии. Прямые вопросы были заданы исполняющему обязанности председателя одной из управляющих компаний, Павлу Саранчину.
ДЕНИС ЕРОХИН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ТРАНСПОРТУ, ЖКХ, ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
«Премия выплачивается, если у предприятия есть прибыль. У вас есть прибыль? - Нет. Какая интенсивность и какая премия? Поясните нам, пожалуйста. Нет ответа? Нет ответа».
Депутаты решили обратиться в правоохранительные органы и провести проверку законности выплаты премии в компании- банкроте, а также привлечь к ответственности руководителей управляющей компании, которые приняли это решение.