Строительство участка дороги Опарино-Альмеж возобновлено

Долгострой разморозили. С прошлого года возобновилось строительство участка дороги Опарино-Альмеж. Оно началось еще семь лет назад. Но из-за смены подрядчика работы на время были заморожены. Как сейчас идет укладка дорожного полотна?Этот информационный щит вселяет надежду в жителей сразу нескольких населенных пунктов Опаринского района. Появление дороги до Альмежа они ждут уже несколько лет. Но сейчас видны очертания новой трассы. В одном направлении можно проехать чуть более пяти километров. Это первый пусковой комплекс от Опарино до Латышского. Работы начались в конце лета. Сделана отсыпка земельного полотна, уложены нижний и верхний слои щебня.Быстро продвигаться вперед мешают болотистые почвы. С ними дорожным рабочим, в прямом смысле, приходится бороться. Воду откачивают, после чего приступают к наращиванию основания для дороги. Участок протяженностью почти в 27 километров строится и со стороны Альмежа. На нем даже зимой не прекращается обустройство трассы. Она возводится в непростых погодных условиях. Нынешняя теплая зима для дорожников не самый оптимальный вариант.Продолжение строительства автодороги Опарино-Альмеж на трассе Киров-Котлас-Архангельск идет в рамках госпрограммы Кировской области «Развитие транспортной системы". Областной Дорожный комитет, как заказчик, утвердил календарный график работ и ведет контроль за его соблюдением. Расстояние между пусковыми комплексами сейчас составляет около 10 километров. Встретится друг с другом дорожники должны до конца этого года.Общая стоимость затрат на данный объект составляет более полутора миллиарда рублей. Завершить его строительство планируется осенью 21-го года.