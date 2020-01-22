Строительство участка дороги Опарино-Альмеж возобновлено

Долгострой разморозили. С прошлого года возобновилось строительство участка дороги Опарино-Альмеж. Оно началось еще семь лет назад. Но из-за смены подрядчика работы на время были заморожены. Как сейчас идет укладка дорожного полотна?
Этот информационный щит вселяет надежду в жителей сразу нескольких населенных пунктов Опаринского района. Появление дороги до Альмежа они ждут уже несколько лет. Но сейчас видны очертания новой трассы. В одном направлении можно проехать чуть более пяти километров. Это первый пусковой комплекс от Опарино до Латышского. Работы начались в конце лета. Сделана отсыпка земельного полотна, уложены нижний и верхний слои щебня.
ВАСИЛИЙ ШАБАЛИН, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР "ВЯТАВТОДОР":
«Фактически на сегодня выполнена половина работ. За исключением благоустройства, установки дорожных знаков, автобусных павильонов, барьерного ограждения».
Быстро продвигаться вперед мешают болотистые почвы. С ними дорожным рабочим, в прямом смысле, приходится бороться. Воду откачивают, после чего приступают к наращиванию основания для дороги. Участок протяженностью почти в 27 километров строится и со стороны Альмежа. На нем даже зимой не прекращается обустройство трассы. Она возводится в непростых погодных условиях. Нынешняя теплая зима для дорожников не самый оптимальный вариант.
АЛЕКСАНДР ВАВИЛОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР СУ-43:
«Здесь можно наблюдать разницу в высотных отметках. С этой стороны дополнительный слой около 30 см. Он пятый по счету. Здесь находимся на четвертом слое. Таким образом дорожное полотно собирается до проектных отметок».
Продолжение строительства автодороги Опарино-Альмеж на трассе Киров-Котлас-Архангельск идет в рамках госпрограммы Кировской области «Развитие транспортной системы". Областной Дорожный комитет, как заказчик, утвердил календарный график работ и ведет контроль за его соблюдением. Расстояние между пусковыми комплексами сейчас составляет около 10 километров. Встретится друг с другом дорожники должны до конца этого года.
СЕРГЕЙ ТРОИЦКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДОРОЖНОГО КОМИТЕТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы с вами ехали через Зарю, Маромицу и мы видели дорогу. Мы сокращаем ее в два раза. Население может намного быстрее проехать по пути Опарино-Альмеж».
Общая стоимость затрат на данный объект составляет более полутора миллиарда рублей. Завершить его строительство планируется осенью 21-го года.