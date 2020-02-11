Прямой эфир
11 фев 18:00 В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства. 11 фев 17:50 В Центральном государственном архиве Кировской области выявлены документы XVII века 11 фев 17:48 Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях 11 фев 17:44 В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация 11 фев 15:06 Сильнейшие конькобежцы разыграли приз Кирова на стадионе "Динамо" 11 фев 15:00 В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67. 11 фев 12:33 Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров. 11 фев 12:14 В Кирове прошла «Открытая лабораторная» с участием известного ученого Михаила Гельфанда 11 фев 11:39 В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии. 11 фев 11:04 В Кирове пожилым людям с расстройством памяти выдают специальные значки с QR-кодом
$
63,95
69,77
11 февраля 20:23
11 фев 18:00 В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства. 11 фев 17:50 В Центральном государственном архиве Кировской области выявлены документы XVII века 11 фев 17:48 Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях 11 фев 17:44 В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация 11 фев 15:06 Сильнейшие конькобежцы разыграли приз Кирова на стадионе "Динамо" 11 фев 15:00 В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67. 11 фев 12:33 Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров. 11 фев 12:14 В Кирове прошла «Открытая лабораторная» с участием известного ученого Михаила Гельфанда 11 фев 11:39 В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии. 11 фев 11:04 В Кирове пожилым людям с расстройством памяти выдают специальные значки с QR-кодом
Кировчан приглашают проголосовать за Европейское дерево года.

Кировчан приглашают проголосовать за Европейское дерево года.

Сегодня, 10:44
148

Кировчан приглашают проголосовать за Европейское дерево года.

На сайте международного конкурса (www.treeoftheyear.org) началось голосование по выбору Европейского дерева года-2020. Россия участвует в престижном европейском конкурсе уже в третий раз, заняв в прошлые годы в этом конкурсе 3 место (дуб из Белгородской области) и 2 место («Абрамцевский дуб» из подмосковного музея-усадьбы «Абрамцево»).

В 2019 году на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» было выбрано Главное дерево России – тополь лавролистный, произрастающий в Республике Калмыкия в поселке Хар-Булук (№ 390 в реестре старовозрастных деревьев России).

Специалисты Центра древесных экспертиз установили точный возраст дерева – 103 года! Жителей Кировской области призывают принять участие в выборе Европейского дерева года и отдать свой голос за номинанта от России – за «Одинокий тополь».

Напомним, что Кировская область с 2015 года принимает участие во Всероссийской программе «Деревья-памятники природы». В единый Национальный реестр старовозрастных деревьев включены восемь деревьев Кировской области: «Дуб Старожил», г. Киров; Сосна Причальная, пгт Подосиновец; Катаевская сосна, Фаленский район; Васнецовская липа, Зуевский район; Вяз Марковского угора, Афанасьевский район; Липа священнослужителей Васнецовых, Сунский район; Сунцовский вяз и Пашковская сосна в Слободском районе.

Суммарный возраст этих деревьев примерно составляет около 1900 лет.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама