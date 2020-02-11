Кировчан приглашают проголосовать за Европейское дерево года.

На сайте международного конкурса (www.treeoftheyear.org) началось голосование по выбору Европейского дерева года-2020. Россия участвует в престижном европейском конкурсе уже в третий раз, заняв в прошлые годы в этом конкурсе 3 место (дуб из Белгородской области) и 2 место («Абрамцевский дуб» из подмосковного музея-усадьбы «Абрамцево»).В 2019 году на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» было выбрано Главное дерево России – тополь лавролистный, произрастающий в Республике Калмыкия в поселке Хар-Булук (№ 390 в реестре старовозрастных деревьев России).Специалисты Центра древесных экспертиз установили точный возраст дерева – 103 года! Жителей Кировской области призывают принять участие в выборе Европейского дерева года и отдать свой голос за номинанта от России – за «Одинокий тополь».Напомним, что Кировская область с 2015 года принимает участие во Всероссийской программе «Деревья-памятники природы». В единый Национальный реестр старовозрастных деревьев включены восемь деревьев Кировской области: «Дуб Старожил», г. Киров; Сосна Причальная, пгт Подосиновец; Катаевская сосна, Фаленский район; Васнецовская липа, Зуевский район; Вяз Марковского угора, Афанасьевский район; Липа священнослужителей Васнецовых, Сунский район; Сунцовский вяз и Пашковская сосна в Слободском районе.Суммарный возраст этих деревьев примерно составляет около 1900 лет.