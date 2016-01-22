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Новости / Спорт

Российские мастера пожарно-спасательного спорта ведут борьбу за "Кубок Вятки"

Сегодня, 11:52 | Просмотров: 144 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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Сегодня в Кирове продолжаются соревнования всероссийского масштаба - Кубок Вятки по пожарно-прикладному спорту. За тем, как накануне участники преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями, наблюдала Анастасия Корсакова.
 
 
Последние приготовления перед очередным забегом. Разминка, проверка снарядов. Для участника из Ижевска Павла Никитина это уже третьи командные соревнования. Надеется показать высокие результаты, несмотря ни на что, ведь пожарно-прикладной спорт - цель его жизни. Впереди Московская пожарная академия.

Российские мастера пожарно-спасательного спорта ведут борьбу за "Кубок Вятки"ПАВЕЛ НИКИТИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (Г. ИЖЕВСК):
«Здесь немножко особенный бум. Вчера мы на нем бегали, он немного пружинит. У нас в манеже в городе Ижевске не такой бум. Волнение конечно присутствует, пытаюсь с ним совладать. На тренировках все делали, нужно просто взять и сделать сове дело, и все будет хорошо».

На все - секунды. Преодолеть забор, развернуть пожарный рукав и на лету еще и присоединить к разветвлению и пожарному стволу. Забеги стремительны, как действия при настоящем возгорании...

Условия приближены к реальным, но только здесь решается судьба призовых мест. За главный трофей Всероссийских соревнований "Кубок Вятки" борются около трехсот спортсменов из 11 регионов нашей страны.

Российские мастера пожарно-спасательного спорта ведут борьбу за "Кубок Вятки"ВИТАЛИЙ КОРОБЕЙНИКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этом году вообще удивили, приехали даже с южного регионального центра. С Астраханской области команда приехала впервые, была удивлена, что такие здесь собираются серьезные коллективы, команды, которые являются не однократными чемпионами России, в командах мастера спорта международного класса, чемпионы мира, что среди женщин, что среди мужчин».
 
Уровень соревнований растет с каждым годом, география участников также заметно расширяется, а с ней возрастает и конкуренция, но кировчане позиций не сдают. В прошлом году сборная Кировской области взяла чемпионство на всероссийских соревнования по боевому развертыванию, в этом году сезон соревнований только начинается, но спортсмены уже берут призовые места. У Гаянэ Акоповой на Кубке Вятки второе место в старшей женской группе.

Российские мастера пожарно-спасательного спорта ведут борьбу за "Кубок Вятки"ГАЯНЭ АКОПОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Сегодня пробежала не очень хорошо, может, переволновалась, может после болезни. Результат 18.44, а так рекорд 17.92 был. Буду еще тренироваться дальше».

Соревнования по пожарно-прикладному спорту продолжатся завтра. Участникам предстоит подъем по штурмовой лестнице на учебную башню.


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