Российские мастера пожарно-спасательного спорта ведут борьбу за "Кубок Вятки"

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Сегодня в Кирове продолжаются соревнования всероссийского масштаба - Кубок Вятки по пожарно-прикладному спорту. За тем, как накануне участники преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями, наблюдала Анастасия Корсакова.Последние приготовления перед очередным забегом. Разминка, проверка снарядов. Для участника из Ижевска Павла Никитина это уже третьи командные соревнования. Надеется показать высокие результаты, несмотря ни на что, ведь пожарно-прикладной спорт - цель его жизни. Впереди Московская пожарная академия.На все - секунды. Преодолеть забор, развернуть пожарный рукав и на лету еще и присоединить к разветвлению и пожарному стволу. Забеги стремительны, как действия при настоящем возгорании...Условия приближены к реальным, но только здесь решается судьба призовых мест. За главный трофей Всероссийских соревнований "Кубок Вятки" борются около трехсот спортсменов из 11 регионов нашей страны.Уровень соревнований растет с каждым годом, география участников также заметно расширяется, а с ней возрастает и конкуренция, но кировчане позиций не сдают. В прошлом году сборная Кировской области взяла чемпионство на всероссийских соревнования по боевому развертыванию, в этом году сезон соревнований только начинается, но спортсмены уже берут призовые места. У Гаянэ Акоповой на Кубке Вятки второе место в старшей женской группе.Соревнования по пожарно-прикладному спорту продолжатся завтра. Участникам предстоит подъем по штурмовой лестнице на учебную башню.