Поделиться новостью:

В Кирове завершился 26-ой Кубок Вятки по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях приняли участие сотни спортсменов из 11-ти регионов нашей страны.Стартовый выстрел, и наперевес со штурмовой лестницей спортсмены несутся покорять учебную башню. Этим состязанием завершается 26ой кубок Вятки. В этом году в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту приняли участие 300 девушек и юношей из 11ти Регионов России. Победный трофей отправится в Московскую область. И не удивительно, в составе столичной команды присутствуют даже чемпионы мира.Скромность была, безусловно, лишней. В честь своеобразного юбилея — 15ой победы в вятском кубке, москвичам подарили вот этот автомат. Впрочем, и сборной кировской области есть чем похвастаться в этом году. Пусть команда и уступила пальму первенства, в личных зачетах спортсмены показали отличный результат. Себя проявили девушки. Золотые медали в старшем и средневозрастном зачетах забрали кировчанки Алина Самарина и Акопова Гаянэ.Скромная и застенчивая Гаянэ приносит золото нашей команде уже второй день подряд. Накануне она покорила полосу препятствий, а теперь быстрее всех штурмовала учебную стену. В целом, за минувшие дни в копилку кировской команды добавилось пять медалей. При этом, как признается тренер, соревнования стали своего рода отбором в команду для других состязаний.К слову о личных победах. Накануне кировчанин Вячеслав Перминов поставил новый рекорд области по преодолению стометровой полосы препятствий. Это испытание спортсмен прошел за 15 целых 66 десятых секунды.