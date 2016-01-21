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В Кирове завершился 26-ой Кубок Вятки по пожарно-спасательному спорту

Сегодня, 12:05 | Просмотров: 85 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове завершился 26-ой Кубок Вятки по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях приняли участие сотни спортсменов из 11-ти регионов нашей страны.

Стартовый выстрел, и наперевес со штурмовой лестницей спортсмены несутся покорять учебную башню. Этим состязанием завершается 26ой кубок Вятки. В этом году в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту приняли участие 300 девушек и юношей из 11ти Регионов России. Победный трофей отправится в Московскую область. И не удивительно, в составе столичной команды присутствуют даже чемпионы мира.

В Кирове завершился 26-ой Кубок Вятки по пожарно-спасательному спортуАЛЬБЕРТ ЛОГИНОВ, ЧЕМПИОН МИРА ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ:
«Ну, я из команды московской области, считаюсь рекордсменом мира и России.
Мастер спорта международного класса. Ну, я буду бороться до конца. А там уж как получится. То есть у нас такой спорт, что на 100% быть уверенным никогда нельзя».

Скромность была, безусловно, лишней. В честь своеобразного юбилея — 15ой победы в вятском кубке, москвичам подарили вот этот автомат. Впрочем, и сборной кировской области есть чем похвастаться в этом году. Пусть команда и уступила пальму первенства, в личных зачетах спортсмены показали отличный результат. Себя проявили девушки. Золотые медали в старшем и средневозрастном зачетах забрали кировчанки Алина Самарина и Акопова Гаянэ.

В Кирове завершился 26-ой Кубок Вятки по пожарно-спасательному спортуГАЯНЭ АКОПОВА, ЧЛЕН СБОРНОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И трудно и волнение было, но все равно как-то собралась с мыслями и смогла занять первое место. Пробежала по личному рекорду».

Скромная и застенчивая Гаянэ приносит золото нашей команде уже второй день подряд. Накануне она покорила полосу препятствий, а теперь быстрее всех штурмовала учебную стену. В целом, за минувшие дни в копилку кировской команды добавилось пять медалей. При этом, как признается тренер, соревнования стали своего рода отбором в команду для других состязаний.

В Кирове завершился 26-ой Кубок Вятки по пожарно-спасательному спортуЮРИЙ СЫСОЛЯТИН, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ:
«Ну, я не знаю. Тренер бывает доволен, наверно вообще очень редко… Ну, первый старт в этом сезоне. То есть мы пробуем силы на следующие соревнования, которые у нас пройдут в Казани. И чемпионат России в городе Рязани. То есть мы сейчас отбираем людей, которые более подготовлены. И будем делать выводы после этих соревнований».

К слову о личных победах. Накануне кировчанин Вячеслав Перминов поставил новый рекорд области по преодолению стометровой полосы препятствий. Это испытание спортсмен прошел за 15 целых 66 десятых секунды.


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