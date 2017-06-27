В Верхошижемье прошел чемпионат России по кросс-триатлону

Поделиться новостью:

«До этого у нас была более простая дистанция. Не было технически сложных элементов. А сейчас трасса соответствует всем требованиям для проведения международных и всероссийских соревнований».

«Сейчас наращиваю форму к международному старту. Готовлюсь к чемпионату Европы через месяц. Там будет кросс-триатлон и кросс-дуатлон. Планирую выступить в обоих дисциплинах».

«Бегал, плавал в свое удовольствие, катался на велосипеде. После Нового года поехал на подготовительный сбор в Киргизию. На высоте проделал несколько видов работ на скорость и выносливость. И потом все это разогнал в Турции. И вот».

Наша область все чаще выбирается местом проведения соревнований по триатлону. Вот и на этот раз ей было доверено право принять у себя сильнейших российских спортсменов, приехавших оспаривать награды Чемпионата страны в кросс-триатлоне.Температура вода +18, а это значит, что можно давать старт экстремальному состязанию. В отличие от классического триатлона, его разновидность в формате "кросс" не сильно развита по стране. Но это не становится помехой для проведения полноценного чемпионата. Он был всего третьим по счету. И два последних года именно жители Верхошижемья становились его зрителями. Здешний рельеф признан почти идеальным для плавательной, велосипедной и беговой частью соревнования.Делать прогнозы в кросс-триатлоне занятие рискованное. Водный сегмент хоть и определяет промежуточных лидеров, но пересаживаясь на велосипед, они могут выключить себя из борьбы за медали. Тем более, что трассу проектировал Павел Андреев. Заслуженный мастер спорта и пятикратный чемпион мира и Европы по зимнему триатлону. На этом чемпионате Андрееву предстояло отстаивать титул победителя. В группе элиты он был самым возрастным участником. Но этот фактор играет ему только на пользу. Многолетний опыт помогает ему правильно распределить силы по дистанции. Обычно, на максимальный режим работы Андреев переходит на втором этапе. И после него стало понятно. Главный фаворит без золота чемпионата из Верхошижемья не уйдет.На преодоление всей дистанции у Андреева ушло почти полтора часа. Ближайшие преследователи финишировали спустя две минуты. Первым из них оказался Артем Козловский из Красноярского края. Свое серебро он назовет закономерным результатом. Атлет специально готовил именно к старту на этом чемпионате.Если у мужчин кировчане не были заявлены, в женской части чемпионата честь области отстаивала Марина Белозерцева, сумевшая финишировать третьей. Параллельно с сильнейшими триатлонистами России, состязались и юниоры. Среди них золото Первенства досталось нашей Александре Левкович.