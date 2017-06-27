В Верхошижемье прошел чемпионат России по кросс-триатлону
Сегодня, 11:50 | Просмотров: 127 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Температура вода +18, а это значит, что можно давать старт экстремальному состязанию. В отличие от классического триатлона, его разновидность в формате "кросс" не сильно развита по стране. Но это не становится помехой для проведения полноценного чемпионата. Он был всего третьим по счету. И два последних года именно жители Верхошижемья становились его зрителями. Здешний рельеф признан почти идеальным для плавательной, велосипедной и беговой частью соревнования.
АНДРЕЙ РУДИН, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦИИ ТРИАТЛОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«До этого у нас была более простая дистанция. Не было технически сложных элементов. А сейчас трасса соответствует всем требованиям для проведения международных и всероссийских соревнований».
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО КРОСС-ТРИАТЛОНУ:
«Сейчас наращиваю форму к международному старту. Готовлюсь к чемпионату Европы через месяц. Там будет кросс-триатлон и кросс-дуатлон. Планирую выступить в обоих дисциплинах».
АРТЕМ КОЗЛОВСКИЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО КРОСС-ТРИАТЛОНУ:
«Бегал, плавал в свое удовольствие, катался на велосипеде. После Нового года поехал на подготовительный сбор в Киргизию. На высоте проделал несколько видов работ на скорость и выносливость. И потом все это разогнал в Турции. И вот».
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