Кировский фигурист - серебряный призер Финала юниорского Гран-при 

Поделиться новостью:

Финал юниорской серии Гран-при проходит 7-9 декабря в японской Нагое. Спортивная пара Панфилова/Рылов заняли на турнире второе место, набрав 173,01 балла и менее балла уступив победителям из Австралии Екатерине Александровской и Харли Виндзору (173,85). При этом российский дуэт выступал, не демонстрируя тройные прыжки.

"У ребят тройные прыжки, а у нас дупель (двойной аксель) и каскад 2-1-2, - добавила партнерша Апполинария Панфилова. - Если бы был у нас тройной прыжок, то могли бы обойти (австралийцев)".

"Р-Спорт" Дмитрий Рылов заявил, что для него очень неожиданным оказалось второе место в Финале юниорского Гран-при в Японии."Я в шоке. Приятном, - сказал Рылов журналистам. – Здесь все с тройными прыжками, а мы…"В декабре пара примет участие в чемпионате России в Санкт-Петербурге. "На чемпионате России у нас точно не будет надежды попасть в призеры. Надо просто будет чисто откататься, чтобы показать себя", - отметила Панфилова."Скорее всего, мы к чемпионату России введем в программу тройной сальхов", - добавил партнер.Дмитрий Рылов начинал свой путь в фигурном катании в Кирове. Переехал в Пермь и из одиночного катания перешел в парное. Тренеры: Павел Слюсаренко, Валентина Тюкова; хореограф-постановщик: Николай Морозов.Фото rsport.ria.ru