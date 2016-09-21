Кировский фигурист - серебряный призер Финала юниорского Гран-при
Сегодня, 10:42 | Просмотров: 126 | Версия для печати
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Финал юниорской серии Гран-при проходит 7-9 декабря в японской Нагое. Спортивная пара Панфилова/Рылов заняли на турнире второе место, набрав 173,01 балла и менее балла уступив победителям из Австралии Екатерине Александровской и Харли Виндзору (173,85). При этом российский дуэт выступал, не демонстрируя тройные прыжки.
"Р-Спорт" Дмитрий Рылов заявил, что для него очень неожиданным оказалось второе место в Финале юниорского Гран-при в Японии.
"Я в шоке. Приятном, - сказал Рылов журналистам. – Здесь все с тройными прыжками, а мы…"
"У ребят тройные прыжки, а у нас дупель (двойной аксель) и каскад 2-1-2, - добавила партнерша Апполинария Панфилова. - Если бы был у нас тройной прыжок, то могли бы обойти (австралийцев)".
В декабре пара примет участие в чемпионате России в Санкт-Петербурге. "На чемпионате России у нас точно не будет надежды попасть в призеры. Надо просто будет чисто откататься, чтобы показать себя", - отметила Панфилова.
"Скорее всего, мы к чемпионату России введем в программу тройной сальхов", - добавил партнер.
Дмитрий Рылов начинал свой путь в фигурном катании в Кирове. Переехал в Пермь и из одиночного катания перешел в парное. Тренеры: Павел Слюсаренко, Валентина Тюкова; хореограф-постановщик: Николай Морозов.
Фото rsport.ria.ru
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