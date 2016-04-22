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Новый состав правления кировского хоккейного клуба «Родина»

Вчера, 19:19 | Просмотров: 134 | Версия для печати
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Основной задачей нового правления хоккейного клуба «Родина» станет повышение эффективности управления и вывод команды из кризиса.

В текущем сезоне хоккейная команда «Родина» выступает в Суперлиге Чемпионата России по хоккею с мячом от имени автономной некоммерческой организации «Центр развития хоккея с мячом Кировской области». Единственным учредителем центра до последнего времени являлась АНОО «Кировский хоккейный клуб «Родина», в отношении которой запущена процедура банкротства.

С целью поддержки команды, а также сохранения и развития хоккея с мячом в Кировской области в состав учредителей АНО «Центр развития хоккея с мячом» вошли министерство спорта и молодёжной политики Кировской области, администрация города Кирова и акционерное общество «Электромашиностроительный завод «Лепсе».

Новыми учредителями сформированы органы управления организацией - правление, контрольно-ревизионная комиссия. Главная задача нового руководства - вывести команду из кризисного состояния, в котором она находится последние годы

В состав правления клуба вошли представители учредителей и крупные предприниматели, которые на протяжении текущего года поддерживали команду. Сформирована и контрольно-ревизионная комиссия.

По словам членов правления, новое руководство клуба должно наладить эффективную системную работу по поддержке команды в сложный период и привлечению внебюджетных источников финансирования. Уже началась работу по приглашению в состав Попечительского совета клуба новых участников.

В настоящее время благодаря поддержке попечителей решены вопросы финансового обеспечения команды на среднесрочную перспективу. «Родина» готовится принять участие в следующих играх Суперлиги Чемпионата России. Ближайшая выездная игра состоится 28 декабря с архангельским клубом «Водник». Уже 5 января состоится домашняя игра с тем же соперником.


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