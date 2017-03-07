Биатлонисты завершили сезон
Один из двух соревновательных дней собрал около сотни юных спортсменов, мечтающих быть похожим на Мартена Фуркада или Антона Шипулина. Но еще на открытие и на пристрелке им много говорили о другом человеке. Биатлонный спринт был посвящен памяти Николая Мочалова. Тренера, который причастен к золотым временам этого вида спорта в нашем регионе.
ВЯЧЕСЛАВ МОЧАЛОВ, СЫН НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА МОЧАЛОВА:
«Он индивидуально подходил к каждому спортсмену. К его возможностям, к его характеру. За каждого переживал. Не было такого, что есть масса, есть команда и все делают одно и тоже».
За годы тренерской работы Николай Мочалов подготовил 6 мастеров спорта международного класса и 27 мастеров спорта СССР и России. Сейчас его воспитанники продолжают дело наставника. Ирина Агалакова одна из них. Считает, что методика подготовки биатлониста по-мочаловски актуальна и сегодня. Но сложностей при работе с детьми хватает.
ИРИНА АГАЛАКОВА, ТРЕНЕР ПО БИАТЛОНУ:
«За них, в основном, все делают родители. Сами они особо ни к чему не приучены. Поэтому, иногда приходиться идти против слов мамы с папой. Хотя это неправильно может быть. Но, по крайней мере, никто не бросил с кем пожестче приходиться работать».
Программу соревнований разделили на два вида. Первыми места на пьедестале разыграли ребята с малокалиберным оружием. Далее в гонки включились спортсмены, стреляющие из пневматики. Вес пули менее грамма. Расстояние до мишени небольшое. Но стоит на стрельбище появиться ветру как промахи на лежке и стойке появляются едва ли не у каждого спортсмена. Чисто пройти огневые рубежи получилось у единиц. Но что интересно, победителями они не стали. Беговая подготовка в биатлоне остается одним из ключевых факторов завоевания медалей.
МАКСИМ ЗЫРЯНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Вроде по стрельбе все хорошо. Ходом тоже нормально. Было сложно на подъемах, но вроде справился».
ВЛАДИМИР ГЛАЗЫРИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БИАТЛОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сдвиги у нас стали довольно серьезными. Отношение к нам изменилось. Стали появляться новые винтовки. В настоящий момент их уже 10 штук. Смотрим в будущее с оптимизмом».
В отдаленной перспективе тренерам хотелось бы вернуться и на прежние позиции. Когда наша область входила в десятку лучших биатлонных регионов страны.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
19.03.2018