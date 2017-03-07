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«Наверное, все же стрельба больше подводит. Нужно больше треножить, учиться, тренироваться».

Биатлонисты завершили сезон. Последним стартом для них стали открытые областные соревнования, прошедшие в "Перекопе".Один из двух соревновательных дней собрал около сотни юных спортсменов, мечтающих быть похожим на Мартена Фуркада или Антона Шипулина. Но еще на открытие и на пристрелке им много говорили о другом человеке. Биатлонный спринт был посвящен памяти Николая Мочалова. Тренера, который причастен к золотым временам этого вида спорта в нашем регионе.За годы тренерской работы Николай Мочалов подготовил 6 мастеров спорта международного класса и 27 мастеров спорта СССР и России. Сейчас его воспитанники продолжают дело наставника. Ирина Агалакова одна из них. Считает, что методика подготовки биатлониста по-мочаловски актуальна и сегодня. Но сложностей при работе с детьми хватает.Программу соревнований разделили на два вида. Первыми места на пьедестале разыграли ребята с малокалиберным оружием. Далее в гонки включились спортсмены, стреляющие из пневматики. Вес пули менее грамма. Расстояние до мишени небольшое. Но стоит на стрельбище появиться ветру как промахи на лежке и стойке появляются едва ли не у каждого спортсмена. Чисто пройти огневые рубежи получилось у единиц. Но что интересно, победителями они не стали. Беговая подготовка в биатлоне остается одним из ключевых факторов завоевания медалей.Соревнования памяти Николая Мочалова закрывали биатлонный сезон в области. Его итогами тренеры могут быть довольны. Кировские ребята впервые за долгое время завоевали призовые места на Первенстве России. Успешно сложились выступления и на межрегиональных стартах.В отдаленной перспективе тренерам хотелось бы вернуться и на прежние позиции. Когда наша область входила в десятку лучших биатлонных регионов страны.