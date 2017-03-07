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Биатлонисты завершили сезон

Вчера, 17:57 | Просмотров: 140 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Биатлонисты завершили сезон. Последним стартом для них стали открытые областные соревнования, прошедшие в "Перекопе".

Один из двух соревновательных дней собрал около сотни юных спортсменов, мечтающих быть похожим на Мартена Фуркада или Антона Шипулина. Но еще на открытие и на пристрелке им много говорили о другом человеке. Биатлонный спринт был посвящен памяти Николая Мочалова. Тренера, который причастен к золотым временам этого вида спорта в нашем регионе.

Биатлонисты завершили сезон ВЯЧЕСЛАВ МОЧАЛОВ, СЫН НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА МОЧАЛОВА:
«Он индивидуально подходил к каждому спортсмену. К его возможностям, к его характеру. За каждого переживал. Не было такого, что есть масса, есть команда и все делают одно и тоже».

За годы тренерской работы Николай Мочалов подготовил 6 мастеров спорта международного класса и 27 мастеров спорта СССР и России. Сейчас его воспитанники продолжают дело наставника. Ирина Агалакова одна из них. Считает, что методика подготовки биатлониста по-мочаловски актуальна и сегодня. Но сложностей при работе с детьми хватает.

Биатлонисты завершили сезон ИРИНА АГАЛАКОВА, ТРЕНЕР ПО БИАТЛОНУ:
«За них, в основном, все делают родители. Сами они особо ни к чему не приучены. Поэтому, иногда приходиться идти против слов мамы с папой. Хотя это неправильно может быть. Но, по крайней мере, никто не бросил с кем пожестче приходиться работать».

Программу соревнований разделили на два вида. Первыми места на пьедестале разыграли ребята с малокалиберным оружием. Далее в гонки включились спортсмены, стреляющие из пневматики. Вес пули менее грамма. Расстояние до мишени небольшое. Но стоит на стрельбище появиться ветру как промахи на лежке и стойке появляются едва ли не у каждого спортсмена. Чисто пройти огневые рубежи получилось у единиц. Но что интересно, победителями они не стали. Беговая подготовка в биатлоне остается одним из ключевых факторов завоевания медалей.

Биатлонисты завершили сезон МАКСИМ ЗЫРЯНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Вроде по стрельбе все хорошо. Ходом тоже нормально. Было сложно на подъемах, но вроде справился».
 
 
 
Биатлонисты завершили сезон КИРИЛЛ СЕДЫХ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Наверное, все же стрельба больше подводит. Нужно больше треножить, учиться, тренироваться».
 
 
Соревнования памяти Николая Мочалова закрывали биатлонный сезон в области. Его итогами тренеры могут быть довольны. Кировские ребята впервые за долгое время завоевали призовые места на Первенстве России. Успешно сложились выступления и на межрегиональных стартах.

Биатлонисты завершили сезон ВЛАДИМИР ГЛАЗЫРИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БИАТЛОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сдвиги у нас стали довольно серьезными. Отношение к нам изменилось. Стали появляться новые винтовки. В настоящий момент их уже 10 штук. Смотрим в будущее с оптимизмом».

В отдаленной перспективе тренерам хотелось бы вернуться и на прежние позиции. Когда наша область входила в десятку лучших биатлонных регионов страны.


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