В Кирове состоялись областные соревнования по воздушной акробатике

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«Сначала это партер. Потом идет статика или динамика. Между ними должна быть какая-то связка. И потом концовка».

«Мы шаг за шагом делаем и развиваем силу, ловкость, растяжку и это все совмещаем воедино».

«На кольце я девочка, ну в спорте я принцесса, а на пилоне и в артистике я богиня Афина».

«Я приехала сюда не для соревнования. У меня в Перми скоро будут всероссийские состязания и мне важно здесь выслушать критику, чтобы в своем городе выступить достойно».

По всему миру набирает популярность направление POLE SPORT. Оно объединяет акробатику и гимнастику. Что из этого получается, показали дети от 7 лет, ставшие участниками областных соревнований во Дворце Единоборств.Демократичные по допуску спортсменов эти соревнования, тем не менее, суровы на любые виды ошибок. Судьи оценивают чистоту трюков и смотрят на линии тела. За год занятий Саша Орловская научилась мастерству шестовой акробатики. Номера 11-ти летней девочки уже ставятся в категорию "Профессионалы".Его дом в Майами, а сердце в России. Уроженец Кирова Кристиан Лебедев всемирно известный спортсмен, а ныне еще и человек, который активно продвигает детский спорт на пилоне в нашей стране. На малую родину с мастер-классами приезжает регулярно. Проводит здесь по два-три месяца, за которые успевает многому научить любого, кто выбрал для себя POLE SPORT.Воздушные полотна одна из трех дисциплин в этом спорте. Есть еще собственно сам пилон и кольцо. И везде все завязано на выполнении определенного набора элементов. Уровень сложности разнится от возраста и опыта участниц. Важна и подача образа, меняющегося от старта к старту.Обычно участницы предпочтение отдают снаряду, больше подходящему им к созданию яркого и красочного номера. Но за всем этим скрывается изнурительная работа в залах и совместная с тренером постановка программы, рассчитанной не на пару минут, а на целый мини-спектакль. Во Дворце Единоборств их показывали более ста грациозных актрис из Кирова, Самары, Ижевска, Печоры и других городов России.Чемпионат по POLE SPORTу растянулся на весь день. Сейчас он рассматривается в качестве одной из возможных новых олимпийских дисциплин. Кроме спортивного роста, воздушная акробатика разносторонне развивает детей. И даже дисциплинирует, подмечают их тренеры. Что в сочетании с другими качествами сделает восхождение к танцевальному Олимпу менее сложным.