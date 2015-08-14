Кировский футболист поборется за Кубок России.

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Финал розыгрыша пройдёт в Волгограде.

В матче примут участие команды «Тосно» из Ленинградской области и «Авангард» из Курска. В составе курского клуба на поле выйдет воспитанник кировской школы футбола Михаил Багаев.

Профессиональная карьера 33-летнего защитника началась в 2002 году в кировском «Динамо».

В последующем выступал в командах Ижевска, Казани, Краснодара, Хабаровска, Нальчика, Тюмени, Воронежа и Москвы, в частности, в составе столичного «Торпедо».

За курский клуб Михаил Багаев играет с прошлого сезона.