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Областной краеведческий музей открыл футбольную выставку

Вчера, 15:26 | Просмотров: 114 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Пока весь мир следит за Мундиалем на стадионах и с телеэкранов, областной краеведческий музей открыл футбольную выставку. В перерывах между матчами, кировчане могут познакомиться с историей футбола на Вятке и узнать больше о наших знаменитых игроках.
 
 
Победит Португалия! Выставка «Я люблю футбол» в областном краеведческом музее сегодня открылась предсказанием крольчихи Айседоры. Накануне она уже предсказала победу сборной России.

- И так, наша Айседора не колебалась, не сомневалась, и, как вы видите, забивает мяч в ворота сборной Испании.

Однако, кролик-прорицатель не единственная изюминка этой выставки. Собранная коллекция экспонатов познакомит кировчан с историей не столько мирового футбола, сколько с нашими собственными достижениями.

Областной краеведческий музей открыл футбольную выставку ЮЛИЯ ФРЕНКЕЛЬ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«И фотографии команд начала 20го века, и фотографии кировского футбольного клуба, Динамо, и фотографии уже 20го века футболистов. В том числе знаменитого Эдуарда Стрельцова, которого тоже все знают. Ну и, конечно, целый большой комплекс выставки посвящен чемпионату мира».

В экспозиции собрана футбольная история региона: Первые фотографии и записи о любительских футбольных матчах на Вятке датируемые 1915 годом, послевоенные спортивные афиши, оригинальная футбольная форма клуба Динамо и мяч с автографами игроков клуба. Некоторые экспонаты были подарены музею неравнодушными к игре жителями.

Областной краеведческий музей открыл футбольную выставку ЕВГЕНИЙ ДУШКИН, ВЕТЕРАН КИРОВСКОГО ФУТБОЛА:
«Футбол у нас очень популярен в городе Кирове и Кировской области. Здесь занимается несколько сотен мальчишек и взрослого населения. Так что с целью популяризации этого вида спорта, спорта номер 1 во всем мире, вышла идея сделать печатные труды об известных футболистах нашего города в проекте «Они играли за Динамо»».

Для самых юных посетителей музея, которые не готовы читать книги по истории футбола, организована игровая зона. Пусть футбол и настольный, но страсти здесь кипят не меньше чем на стадионах чемпионата мира.


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