Областной краеведческий музей открыл футбольную выставку
- И так, наша Айседора не колебалась, не сомневалась, и, как вы видите, забивает мяч в ворота сборной Испании.
Однако, кролик-прорицатель не единственная изюминка этой выставки. Собранная коллекция экспонатов познакомит кировчан с историей не столько мирового футбола, сколько с нашими собственными достижениями.
ЮЛИЯ ФРЕНКЕЛЬ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«И фотографии команд начала 20го века, и фотографии кировского футбольного клуба, Динамо, и фотографии уже 20го века футболистов. В том числе знаменитого Эдуарда Стрельцова, которого тоже все знают. Ну и, конечно, целый большой комплекс выставки посвящен чемпионату мира».
В экспозиции собрана футбольная история региона: Первые фотографии и записи о любительских футбольных матчах на Вятке датируемые 1915 годом, послевоенные спортивные афиши, оригинальная футбольная форма клуба Динамо и мяч с автографами игроков клуба. Некоторые экспонаты были подарены музею неравнодушными к игре жителями.
ЕВГЕНИЙ ДУШКИН, ВЕТЕРАН КИРОВСКОГО ФУТБОЛА:
«Футбол у нас очень популярен в городе Кирове и Кировской области. Здесь занимается несколько сотен мальчишек и взрослого населения. Так что с целью популяризации этого вида спорта, спорта номер 1 во всем мире, вышла идея сделать печатные труды об известных футболистах нашего города в проекте «Они играли за Динамо»».
Для самых юных посетителей музея, которые не готовы читать книги по истории футбола, организована игровая зона. Пусть футбол и настольный, но страсти здесь кипят не меньше чем на стадионах чемпионата мира.
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