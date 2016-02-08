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Пока весь мир следит за Мундиалем на стадионах и с телеэкранов, областной краеведческий музей открыл футбольную выставку. В перерывах между матчами, кировчане могут познакомиться с историей футбола на Вятке и узнать больше о наших знаменитых игроках.

Победит Португалия! Выставка «Я люблю футбол» в областном краеведческом музее сегодня открылась предсказанием крольчихи Айседоры. Накануне она уже предсказала победу сборной России.Однако, кролик-прорицатель не единственная изюминка этой выставки. Собранная коллекция экспонатов познакомит кировчан с историей не столько мирового футбола, сколько с нашими собственными достижениями.В экспозиции собрана футбольная история региона: Первые фотографии и записи о любительских футбольных матчах на Вятке датируемые 1915 годом, послевоенные спортивные афиши, оригинальная футбольная форма клуба Динамо и мяч с автографами игроков клуба. Некоторые экспонаты были подарены музею неравнодушными к игре жителями.Для самых юных посетителей музея, которые не готовы читать книги по истории футбола, организована игровая зона. Пусть футбол и настольный, но страсти здесь кипят не меньше чем на стадионах чемпионата мира.