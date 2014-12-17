В Кирове установят бюст знаменитой конькобежки Марии Исаковой.

Поделиться новостью:

Депутаты Кировской городской Думы поддержали предложение установить в Кирове бюст заслуженного мастера по конькобежному спорту, трехкратной чемпионки мира Марии Исаковой.

С инициативой в администрацию города обратилась «Федерация конькобежного спорта Кировской области». Все расходы общественная организация берет на себя.

Изначально предполагалось, что бюст появится на территории спорткомплекса «Динамо» с левой стороны от центрального входа. Расходы «Федерация конькобежного спорта» берет на себя.

Депутаты рекомендовали выбрать другое, более заметное место. Окончательное решение будет принято на очередном заседании Кировской городской Думы.

Для справки:

Мария Исакова родилась 5 июля 1918 года в городе Вятке. За годы своей спортивной карьеры Мария Григорьевна являлась абсолютной шестикратной, а также пятнадцатикратной чемпионкой на отдельных дистанциях, от спринта до пятикилометровой дистанции.

Выдающаяся спортсменка получила многократные награды, среди которых были ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медали «Ветеран труда», «За трудовую доблесть», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многие другие награды.