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В Бурмакино прошел турнир им. Кукушкина по пулевой стрельбе

Вчера, 18:59 | Просмотров: 110 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Бурмакино прошел традиционный открытый турнир по пулевой стрельбе памяти мастера спорта СССР Юрия Кукушкина. Спортсмены соревновались в стрельбе из личного охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия. 

- Тройка - на шесть часов, семерка - на восемь часов. 

Сергей Долматов до пенсии работал в правоохранительных органах. Охота для него - большое увлечение, его стажу не один десяток лет. В этих соревнованиях он участвует впервые и сразу в обеих категориях - и из гладкоствольного, и из нарезного оружия Сергей метко попадает по мишеням. 

В Бурмакино прошел турнир им. Кукушкина по пулевой стрельбе СЕРГЕЙ ДОЛМАТОВ:
«Соревнования достойно организованы, всё прекрасно, всё очень нравится. Погода сегодня благоприятствует, даже дождь прекратился».

Соревнования проводятся пятый год подряд на стрельбище в Бурмакино, здесь идеальные условия для стрельбы из всех типов оружия. Правила стандартные, но за их выполнением следят строгие судьи. Сначала можно было попробовать - выстрелить по мишеням 3 раза, затем всё по серьезному. Стрелков испытывали на меткость в медленном и скоростном упражнениях.

В Бурмакино прошел турнир им. Кукушкина по пулевой стрельбе ЕВГЕНИЙ СМЕТАНИН, ВЕТЕРАН УФСБ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все, кто умеет хорошо стрелять из охотничьего оружия, наверно, хорошо и охотятся. Поэтому поздравляю вас с этим большим событием, потому что, действительно, сегодня предстоит, я думаю, такая интересная, захватывающая борьба за лидерство».

Турнир по пулевой стрельбе посвящен памяти мастера спорта СССР Юрия Кукушкина. На соревнования приехали его вдова и дочь. Татьяна Кукушкина поделилась теплыми воспоминаниями о достижениях супруга - он входил в состав сборной СССР, выигрывал международные соревнования - арсенал наград у него большой. О его меткости слагали легенды. А в перестрелках он не проиграл ни одной за всю свою жизнь.

В Бурмакино прошел турнир им. Кукушкина по пулевой стрельбе ТАТЬЯНА КУКУШКИНА, ВДОВА Ю.К. КУКУШКИНА:
«На международных соревнованиях в перестрелке он выиграл у немца. А немец, когда они вышли на рубеж, готовые к перестрелке, очень так снисходительно на него смотрел. И когда он его обстрелял, он к нему подошел, обнял его: "Рус гуд, рус гуд!"». 

В состязании участвовало 60 спортсменов - это рекордное количество для этих соревнований. Ветеранские организации ФСБ и УФСИН, кировское отделение международной полицейской ассоциации и общество "Динамо" отдали дань памяти спортивным и тренерским заслугам Юрия Константиновича Кукушкина.


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