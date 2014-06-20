В Опаринском районе расширяют возможности для занятия спортом
Уже в ближайшие годы гордостью Опаринского района в спорте могут стать не только баскетболисты, которые традиционно показывают хорошие результаты. Есть все шансы, что новый для района вид спорта - хоккей здесь будет так же популярен. Новая универсальная площадка в теплое время года будет открыта для любителей волейбола, баскетбола и футбола, зимой площадка превратится в полноценную хоккейную коробку. Правда, нужно будет соблюдать важное условие, чтобы сохранить резиновое покрытие.
МАТВЕЙ ДИТЕР, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Чтобы коньками не порезать покрытие, нужно будет сделать подушку из снега 10 см. и уже на нее заливать лед».
В Опарино спортивная площадка уже практически готова, осталось только установить сетку. Открытие ее состоится уже этой осенью.
АНДРЕЙ МАКАРОВ, ГЛАВА ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«По практике такие спортивные сооружения обязательно должны находиться на балансе обслуживающего учреждения, в нашем случае это будет Детско-юношеская спортивная школа. Она будет следить за площадкой, здесь установлены видеокамеры, будет еще одна. Площадка будет освещаться».
До конца года в других районах области и Кирове появятся еще 6 аналогичных спортивных площадок в рамках спонсорского проекта. В прошлом году они были построены в 4 районах.
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