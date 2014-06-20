В Опаринском районе расширяют возможности для занятия спортом

Поделиться новостью:

В Опаринском районе впервые появится возможность заниматься хоккеем. Из-за отсутствия необходимой площадки этот вид спорта раньше был попросту недоступен. Сейчас здесь возводится универсальный объект, на котором можно будет заниматься и летними и зимними видами спорта.Уже в ближайшие годы гордостью Опаринского района в спорте могут стать не только баскетболисты, которые традиционно показывают хорошие результаты. Есть все шансы, что новый для района вид спорта - хоккей здесь будет так же популярен. Новая универсальная площадка в теплое время года будет открыта для любителей волейбола, баскетбола и футбола, зимой площадка превратится в полноценную хоккейную коробку. Правда, нужно будет соблюдать важное условие, чтобы сохранить резиновое покрытие.В Опарино спортивная площадка уже практически готова, осталось только установить сетку. Открытие ее состоится уже этой осенью.До конца года в других районах области и Кирове появятся еще 6 аналогичных спортивных площадок в рамках спонсорского проекта. В прошлом году они были построены в 4 районах.