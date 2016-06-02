Киров принял Первенство страны по пятиборью среди кадетов до 15 лет

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«Пятиборье начинается не с конной подготовки и фехтования. Оно начинается с плавания и с бега. И вот многие регионы, которые захотели развивать этот вид спорта, они и начинают с этих дисциплин. У них очень большой интерес проявить себя на таких мероприятиях».

«Наши ребята молодцы. Мы каждый раз привозим медали с Чемпионатов Европы и мира. Хочу сказать, что в данном возрасте у нас есть перспектива на дальнейшее развитие пятиборья».

«С погодой в этом году, как я понимаю, нам повезло. В те года было по прохладнее. Не было асфальтированной трассы, мы бежали в дождик. Но детям всегда интересно выступать. Конкуренция большая».

Из Кирова - в сборную России. Шестой год подряд областной центр принимал Первенство страны по пятиборью среди кадетов до 15 лет. Очередные отборочные соревнования прошли в бассейне "Быстрица" и Кочуровском парке.День защиты детей превращается в "Быстрице" в праздник спорта. Первенство не так давно стало включаться в единый календарь соревнований у пятиборцев. Но стоило ему дебютировать в Кирове, как в федерации этого вида спорта определились с выбором. Наш город лучше остальных подходит для приема спортсменов не старше 15 лет. Нынче 18 регионов отправили сильнейших спортсменов на завоевание медалей.Здесь, как и в любом другом виде спорта, существует условное разделение на сильных и слабых. Но разница в классе постепенно стирается. У ребят растет стремление быть одновременно быстрым в плавании и беге, где за каждую секунду начисляются баллы. Российское Первенство еще и контрольный старт в системе отбора в национальную юношескую сборную.Соблюдение слагаемых успеха неотделимо от условий тренировок и опыта наставников. Всё вместе и дает нужный результат, гордиться которым сегодня могут немногие школы пятиборья в стране. В расчет берутся и условия соревнований.Заплывы на 100 метров и забеги на километр разделили три часа. За это время юные двоеборцы восстановили силы и продумали тактику на беговую дистанцию. От лидеров требовалось не растратить преимущество, добытое после бассейна. А претенденты на пьедестал стремились сократить отставание от них. Победители Первенства определились под субботним ливнем. Ими стали Елизавета Скуднякова из Нижегородской области и представитель Калининграда Кирилл Перегонцев. В командном зачете наибольшую сумму баллов набрали двоеборцы из Самарской области.