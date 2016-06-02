ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

04 июня 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.5547
EURO: 73.2180
Погода в городе Кирове:
утром:  +12...+14°C
днём:  +17...+19°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Киров принял Первенство страны по пятиборью среди кадетов до 15 лет

Вчера, 14:40 | Просмотров: 140 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Из Кирова - в сборную России. Шестой год подряд областной центр принимал Первенство страны по пятиборью среди кадетов до 15 лет. Очередные отборочные соревнования прошли в бассейне "Быстрица" и Кочуровском парке.

День защиты детей превращается в "Быстрице" в праздник спорта. Первенство не так давно стало включаться в единый календарь соревнований у пятиборцев. Но стоило ему дебютировать в Кирове, как в федерации этого вида спорта определились с выбором. Наш город лучше остальных подходит для приема спортсменов не старше 15 лет. Нынче 18 регионов отправили сильнейших спортсменов на завоевание медалей.

Киров принял Первенство страны по пятиборью среди кадетов до 15 летРОМАН ЛЕБЕДЕВ, СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПЯТИБОРЬЯ РОССИИ:
«Пятиборье начинается не с конной подготовки и фехтования. Оно начинается с плавания и с бега. И вот многие регионы, которые захотели развивать этот вид спорта, они и начинают с этих дисциплин. У них очень большой интерес проявить себя на таких мероприятиях».
 
 
Здесь, как и в любом другом виде спорта, существует условное разделение на сильных и слабых. Но разница в классе постепенно стирается. У ребят растет стремление быть одновременно быстрым в плавании и беге, где за каждую секунду начисляются баллы. Российское Первенство еще и контрольный старт в системе отбора в национальную юношескую сборную.

Киров принял Первенство страны по пятиборью среди кадетов до 15 летЕЛИЗАВЕТА СУВОРОВА, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ ПО ДВОЕБОРЬЮ:
«Наши ребята молодцы. Мы каждый раз привозим медали с Чемпионатов Европы и мира. Хочу сказать, что в данном возрасте у нас есть перспектива на дальнейшее развитие пятиборья».
 
 
Соблюдение слагаемых успеха неотделимо от условий тренировок и опыта наставников. Всё вместе и дает нужный результат, гордиться которым сегодня могут немногие школы пятиборья в стране. В расчет берутся и условия соревнований.

Киров принял Первенство страны по пятиборью среди кадетов до 15 летАЛЕКСЕЙ КАРТАШОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«С погодой в этом году, как я понимаю, нам повезло. В те года было по прохладнее. Не было асфальтированной трассы, мы бежали в дождик. Но детям всегда интересно выступать. Конкуренция большая».
 
 
Заплывы на 100 метров и забеги на километр разделили три часа. За это время юные двоеборцы восстановили силы и продумали тактику на беговую дистанцию. От лидеров требовалось не растратить преимущество, добытое после бассейна. А претенденты на пьедестал стремились сократить отставание от них. Победители Первенства определились под субботним ливнем. Ими стали Елизавета Скуднякова из Нижегородской области и представитель Калининграда Кирилл Перегонцев. В командном зачете наибольшую сумму баллов набрали двоеборцы из Самарской области.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

16:36 03.06.2019


На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

Руководитель ГЖИ Кировской области уволился по собственному желанию.

16:12 03.06.2019


Руководитель ГЖИ Кировской области уволился по собственному желанию.

Вернётся ли кирово-чепецкая «Олимпия» в молодёжную лигу?

14:00 03.06.2019


Вернётся ли кирово-чепецкая «Олимпия» в молодёжную лигу?

Кировские гиревики завоевали золото чемпионата Европы.

13:57 03.06.2019


Кировские гиревики завоевали золото чемпионата Европы.

В Уржумском районе автомобиль "ИЖ-2717" сбил двух подростков на мопеде.

13:50 03.06.2019


В Уржумском районе автомобиль "ИЖ-2717" сбил двух подростков на мопеде.

В Верхнекамском районе столкнулись "Лада Приора" и "Лада Веста".

13:22 03.06.2019


В Верхнекамском районе столкнулись "Лада Приора" и "Лада Веста".

На улице Ленина "Лада Калина" столкнулась с иномаркой.

13:18 03.06.2019


На улице Ленина "Лада Калина" столкнулась с иномаркой.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошел чемпионат и первенство города по смешанным боевым единоборствам

18:04 03.06.2019


В Кирове прошел чемпионат и первенство города по смешанным боевым единоборствам

Кировские чиновники сели на велосипеды, чтобы оценить готовность города к крестному ходу

18:00 03.06.2019


Кировские чиновники сели на велосипеды, чтобы оценить готовность города к крестному ходу

В крестном ходе участвует группа магаданского общества инвалидов

17:54 03.06.2019


В крестном ходе участвует группа магаданского общества инвалидов

Первая стоянка и отдых паломников Крестного хода в селе Макарье

17:51 03.06.2019


Первая стоянка и отдых паломников Крестного хода в селе Макарье

Киров принял Первенство страны по пятиборью среди кадетов до 15 лет

14:40 03.06.2019


Киров принял Первенство страны по пятиборью среди кадетов до 15 лет

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Киров принял Первенство страны по пятиборью среди кадетов

02.06.2016


Киров принял Первенство страны по пятиборью среди кадетов

в Кирове прошло Первенство России по современному пятиборью среди кадетов до 15 лет

02.06.2015


в Кирове прошло Первенство России по современному пятиборью среди кадетов до 15 лет

Первенство по пятиборью среди кадетов до 15 лет

28.05.2015


Первенство по пятиборью среди кадетов до 15 лет

Киров готовится принять Первенство страны по современному пятиборью

31.05.2017


Киров готовится принять Первенство страны по современному пятиборью

Открытие первенства по пятиборью

03.06.2014


Открытие первенства по пятиборью

В Кирове пройдут соревнования по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями

17.03.2016


В Кирове пройдут соревнования по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями

Популярные новости

В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

22.05.2019


В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

Великорецкий крестный ход отправился в путь

03.06.2019


Великорецкий крестный ход отправился в путь

В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

29.05.2019


В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

31.05.2019


В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

22.05.2019


Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

Кировчане отметили День пограничника

28.05.2019


Кировчане отметили День пограничника

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх