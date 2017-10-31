В Кирове состоялся турнир по кудо
Появление нового стиля в мире сравнили с эффектом разорвавшейся бомбы. Тогда же появился и эпитет "яростное каратэ". Эти малыши, наверняка, слышали истории от тренеров. Войти в нее самим им предстояло на "Кубке новичка". Турнир по кудо, чье проведение отчасти ориентировано на повышение родительского интереса к этому боевому искусству.
ЕВГЕНИЙ ЧЕРКАСОВ, ПАПА СПОРТСМЕНА:
- Просто борьба хорошая была.
В кудо есть ученические ступени и цветные пояса, которые носит начинающий боец или мастер. Дойти до вершины мастерства непросто. Техника - это смешение ударов из карате, бокса, дзюдо, тайского бокса.
- Дальше встаем на ноги. Надеваем шлем. Он очень хорошо защищает.
К шлему добавляются бандаж, шитки, накладки на руки. Защита, не стесняющая бойца в желании стать победителем без риска для здоровья.
МАРГАРИТА ГУРЬЯНОВА, МАМА СПОРТСМЕНКИ:
«Мне кажется это менее травмоопасный вид спорта, чем каратэ. Кроме того, в нынешнем современном мире даже девочки должны уметь постоять за себя».
"Кубок новичка" проводится для ребят не старше 12 лет. Это большинства это первая попытка соревновательного самовыражения. Далее ребят ждут экзамены на пояса, тренировочные сборы, выезды на турниры.
АЛЕКСЕЙ КУСКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ КУДО РОССИИ:
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