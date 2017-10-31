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В Кирове состоялся турнир по кудо

Сегодня, 11:38 | Просмотров: 111 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Кирове состоялся турнир по кудо. В России это единоборство официально признали два года назад. Сейчас оно динамично развивается, а его азы могут постигать даже ребята от 5 лет.

Появление нового стиля в мире сравнили с эффектом разорвавшейся бомбы. Тогда же появился и эпитет "яростное каратэ". Эти малыши, наверняка, слышали истории от тренеров. Войти в нее самим им предстояло на "Кубке новичка". Турнир по кудо, чье проведение отчасти ориентировано на повышение родительского интереса к этому боевому искусству.

В Кирове состоялся турнир по кудоЕВГЕНИЙ ЧЕРКАСОВ, ПАПА СПОРТСМЕНА:
«Тренировки пока для них проходят в игровой форме. Ему очень нравится. Новые знакомства для него. Разный возраст тоже дает свои результаты».
 
 
Евгений пришел с сыном Никитой. За плечами пятилетнего мальчишки всего несколько месяцев занятий кудо. Но уже есть понимание того, что надо делать на татами. Быть сильнее и постараться уложить противника на лопатки. Это начальный уровень в разделе "борьба". Никита в ней пока не совершенен. Схватку проиграл, но не расстроился.

- Просто борьба хорошая была.

В кудо есть ученические ступени и цветные пояса, которые носит начинающий боец или мастер. Дойти до вершины мастерства непросто. Техника - это смешение ударов из карате, бокса, дзюдо, тайского бокса.

- Дальше встаем на ноги. Надеваем шлем. Он очень хорошо защищает.

К шлему добавляются бандаж, шитки, накладки на руки. Защита, не стесняющая бойца в желании стать победителем без риска для здоровья.

В Кирове состоялся турнир по кудоМАРГАРИТА ГУРЬЯНОВА, МАМА СПОРТСМЕНКИ:
«Мне кажется это менее травмоопасный вид спорта, чем каратэ. Кроме того, в нынешнем современном мире даже девочки должны уметь постоять за себя».

"Кубок новичка" проводится для ребят не старше 12 лет. Это большинства это первая попытка соревновательного самовыражения. Далее ребят ждут экзамены на пояса, тренировочные сборы, выезды на турниры.

В Кирове состоялся турнир по кудоАЛЕКСЕЙ КУСКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ КУДО РОССИИ:
«Наши участники были в этом году на ПФО. К сожалению, серьезных результатов пока нет. Но и самих спортсменов не много. Правда, стараемся постоянно выезжать на межрегиональные соревнования».
 
 
Все действия бойцов в поединке четко регламентированы правилами. Но уважение к противнику, партнеру по команде, судье и тренеру – здесь превыше всего. Поскольку, в кудо, помимо спорта, заложена и система воспитания. Что и делает его сегодня одним из популярных единоборств.


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