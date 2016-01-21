Кировские пловцы успешно выступили на международном турнире мировой серии

В предолимпийский год спортсмены переживают немало волнительных мгновений. Начинается череда отборочных соревнований, по итогам которых может открыться дорога на главные игры четырехлетия. И кировские пловцы смогли показать достойные результат на международном турнире мировой серии.
Это восстановительная тренировка. Тренером даны задания на технику плавания. Под его пристальным вниманием Михаил Кулябин и Андрей Шабалин. Два лидера областной команды и одни из ведущих пловцов национальной сборной по линии спорта ЛИН. С 2016 года нашим спортсменам был закрыт доступ на международные старты. Поездка на турнир мировой серии стала первым выступлением после длительного перерыва.
АННА ЧИКАЛИНА, ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ СШ "БЫСТРИЦА":
«Более выгодные условия у опорников. Они оказались на первых местах на многих дистанциях. Нам же важны были места, на которых они окажутся в международном рейтинге именно среди спортсменов своей категории».
Наставник ребят оценивает их плавание со сдержанным оптимизмом. Они отвыкли стартовать предварительные заплывы, а затем финалы. Усталости добавил и Кубок России, предшествовавший итальянскому турниру, где спортсмены разных классов соревнуются вместе. МИХАИЛ КУЛЯБИН, МСМК ПО ПЛАВАНИЮ:
«Люди, начиная от 2003 года рождения, они более менее плывут хорошо. Можно сказать наравне. Есть и быстрее».
Итоговый результат подсчитывается с учетом коэффициентов. Кулябина они определили в победителя на стометровке баттерфляем и в призеры еще на двух дистанциях. Результаты же Шабалина чуть более скромные по завоеванным наградам. АНДРЕЙ ШАБАЛИН, МСМК ПО ПЛАВАНИЮ:
«Был месяц подготовки. В основном, старался улучшить технику. За последнее время она ухудшилась. Почему? Плохо старался».
Итоги турнира в Италии изменили мировой квалификационный рейтинг, влияющий на распределение квот для участия в Паралимпийских играх будущего года.
АННА ЧИКАЛИНА, ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ СШ "БЫСТРИЦА":
«Чтобы попасть на Паралимпиаду, надо быть в восьмерке. Но даже это еще не гарантия того, что все поедут. Все зависит от количества квот, которые сборная завоюет на Чемпионате мира».
Мировой чемпионат пройдет в середине сентября в Лондоне. Михаил Кулябин уже включен в состав сборной. Андрей Шабалин пока находится в ее расширенном списке.
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