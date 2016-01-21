Кировские пловцы успешно выступили на международном турнире мировой серии

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«Более выгодные условия у опорников. Они оказались на первых местах на многих дистанциях. Нам же важны были места, на которых они окажутся в международном рейтинге именно среди спортсменов своей категории».

«Люди, начиная от 2003 года рождения, они более менее плывут хорошо. Можно сказать наравне. Есть и быстрее».

«Был месяц подготовки. В основном, старался улучшить технику. За последнее время она ухудшилась. Почему? Плохо старался».

«Чтобы попасть на Паралимпиаду, надо быть в восьмерке. Но даже это еще не гарантия того, что все поедут. Все зависит от количества квот, которые сборная завоюет на Чемпионате мира».

В предолимпийский год спортсмены переживают немало волнительных мгновений. Начинается череда отборочных соревнований, по итогам которых может открыться дорога на главные игры четырехлетия. И кировские пловцы смогли показать достойные результат на международном турнире мировой серии.Это восстановительная тренировка. Тренером даны задания на технику плавания. Под его пристальным вниманием Михаил Кулябин и Андрей Шабалин. Два лидера областной команды и одни из ведущих пловцов национальной сборной по линии спорта ЛИН. С 2016 года нашим спортсменам был закрыт доступ на международные старты. Поездка на турнир мировой серии стала первым выступлением после длительного перерыва.Наставник ребят оценивает их плавание со сдержанным оптимизмом. Они отвыкли стартовать предварительные заплывы, а затем финалы. Усталости добавил и Кубок России, предшествовавший итальянскому турниру, где спортсмены разных классов соревнуются вместе.Итоговый результат подсчитывается с учетом коэффициентов. Кулябина они определили в победителя на стометровке баттерфляем и в призеры еще на двух дистанциях. Результаты же Шабалина чуть более скромные по завоеванным наградам.Итоги турнира в Италии изменили мировой квалификационный рейтинг, влияющий на распределение квот для участия в Паралимпийских играх будущего года.Мировой чемпионат пройдет в середине сентября в Лондоне. Михаил Кулябин уже включен в состав сборной. Андрей Шабалин пока находится в ее расширенном списке.