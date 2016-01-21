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Кировские пловцы успешно выступили на международном турнире мировой серии

Сегодня, 14:38 | Просмотров: 99 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В предолимпийский год спортсмены переживают немало волнительных мгновений. Начинается череда отборочных соревнований, по итогам которых может открыться дорога на главные игры четырехлетия. И кировские пловцы смогли показать достойные результат на международном турнире мировой серии.

Это восстановительная тренировка. Тренером даны задания на технику плавания. Под его пристальным вниманием Михаил Кулябин и Андрей Шабалин. Два лидера областной команды и одни из ведущих пловцов национальной сборной по линии спорта ЛИН. С 2016 года нашим спортсменам был закрыт доступ на международные старты. Поездка на турнир мировой серии стала первым выступлением после длительного перерыва.

Кировские пловцы успешно выступили на международном турнире мировой серииАННА ЧИКАЛИНА, ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ СШ "БЫСТРИЦА":
«Более выгодные условия у опорников. Они оказались на первых местах на многих дистанциях. Нам же важны были места, на которых они окажутся в международном рейтинге именно среди спортсменов своей категории».
 
 
Наставник ребят оценивает их плавание со сдержанным оптимизмом. Они отвыкли стартовать предварительные заплывы, а затем финалы. Усталости добавил и Кубок России, предшествовавший итальянскому турниру, где спортсмены разных классов соревнуются вместе.

Кировские пловцы успешно выступили на международном турнире мировой серииМИХАИЛ КУЛЯБИН, МСМК ПО ПЛАВАНИЮ:
«Люди, начиная от 2003 года рождения, они более менее плывут хорошо. Можно сказать наравне. Есть и быстрее».
 
 
Итоговый результат подсчитывается с учетом коэффициентов. Кулябина они определили в победителя на стометровке баттерфляем и в призеры еще на двух дистанциях. Результаты же Шабалина чуть более скромные по завоеванным наградам.

Кировские пловцы успешно выступили на международном турнире мировой серииАНДРЕЙ ШАБАЛИН, МСМК ПО ПЛАВАНИЮ:
«Был месяц подготовки. В основном, старался улучшить технику. За последнее время она ухудшилась. Почему? Плохо старался».
 
 
Итоги турнира в Италии изменили мировой квалификационный рейтинг, влияющий на распределение квот для участия в Паралимпийских играх будущего года.

АННА ЧИКАЛИНА, ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ СШ "БЫСТРИЦА":
«Чтобы попасть на Паралимпиаду, надо быть в восьмерке. Но даже это еще не гарантия того, что все поедут. Все зависит от количества квот, которые сборная завоюет на Чемпионате мира».
 
 
Мировой чемпионат пройдет в середине сентября в Лондоне. Михаил Кулябин уже включен в состав сборной. Андрей Шабалин пока находится в ее расширенном списке.


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