Кировчане успешно выступили в Саранске на окружном Чемпионате и Первенстве по легкой атлетике

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В Саранске прошел окружной Чемпионат и Первенство по легкой атлетике. Сборная команда региона завоевала на соревнованиях довольно внушительный комплект наград. Одним из победителей стал Артем Арасланов.С королевой спорта Артем себя связал довольно поздно. В атлетику он пришел в 10-м классе. Но тогда никто не мог и предположить, что его карьера будет стремительно развиваться. Вначале бегал спринтерские дистанции. 60 и 100 метров. Сейчас спортсмен сконцентрирован на 400-метровке. Именно на ней в феврале он смог добиться пока главного для себя результата. Арасланов стал чемпионом России. От того успеха он уже успел отойти. Сделаны и выводы, в каком направлении стоит совершенствоваться.Уроженец Кирово-Чепецка, как легкоатлет, по технике бега идеален. Это слова тренеров, ведущих Артема к завоеванию новых вершин в легкой атлетике. Он по-прежнему прислушивается к человеку, сумевшему в юноше разглядеть и раскрыть потенциал бегуна. Каждое его выступление оставляет у наставника приятные впечатления.График забегов у Арасланова расписан плотно. Любой выход на дорожку он воспринимает как вызов самому себе. Личные рекорды надо улучшать. Поэтому на тренировках - полная сосредоточенность на работе. Легкая атлетика - индивидуальный вид спорта и слишком непредсказуемый в плане реализации целей.Этим летом главный ориентир для Артема чемпионат страны. Завоевать медаль на нем одна из задач на сезон. В 24 года Арасланов находится в расцвете сил и надеется, что в перспективе сможет выйти на международный уровень.