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Кировчане успешно выступили в Саранске на окружном Чемпионате и Первенстве по легкой атлетике

Сегодня, 15:08 | Просмотров: 112 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Саранске прошел окружной Чемпионат и Первенство по легкой атлетике. Сборная команда региона завоевала на соревнованиях довольно внушительный комплект наград. Одним из победителей стал Артем Арасланов.

С королевой спорта Артем себя связал довольно поздно. В атлетику он пришел в 10-м классе. Но тогда никто не мог и предположить, что его карьера будет стремительно развиваться. Вначале бегал спринтерские дистанции. 60 и 100 метров. Сейчас спортсмен сконцентрирован на 400-метровке. Именно на ней в феврале он смог добиться пока главного для себя результата. Арасланов стал чемпионом России. От того успеха он уже успел отойти. Сделаны и выводы, в каком направлении стоит совершенствоваться.

Кировчане успешно выступили в Саранске на окружном Чемпионате и Первенстве по легкой атлетикеАРТЕМ АРАСЛАНОВ, МАСТЕР СПОРТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ:
«Слабые стороны, с выносливостью проблемы. На 400 метров это играет роль. На заключительных 100 метрах там нужно попотеть. Нужно подготовить себя морально и физически».

Уроженец Кирово-Чепецка, как легкоатлет, по технике бега идеален. Это слова тренеров, ведущих Артема к завоеванию новых вершин в легкой атлетике. Он по-прежнему прислушивается к человеку, сумевшему в юноше разглядеть и раскрыть потенциал бегуна. Каждое его выступление оставляет у наставника приятные впечатления.

Кировчане успешно выступили в Саранске на окружном Чемпионате и Первенстве по легкой атлетикеВЛАДИМИР СЫРЦЕВ, ТРЕНЕР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ:
«Ребята были, но желание заниматься серьезно только у Артема проявилось. Его не надо специально контролировать. Человек сам все делает».

График забегов у Арасланова расписан плотно. Любой выход на дорожку он воспринимает как вызов самому себе. Личные рекорды надо улучшать. Поэтому на тренировках - полная сосредоточенность на работе. Легкая атлетика - индивидуальный вид спорта и слишком непредсказуемый в плане реализации целей.

АРТЕМ АРАСЛАНОВ, МАСТЕР СПОРТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ:
«Всегда по-разному. Смотря, где ты бежишь. Если летом, то возможно ветер. Зимой там уже тактика, все сходят на одну дорожку».
 
Этим летом главный ориентир для Артема чемпионат страны. Завоевать медаль на нем одна из задач на сезон. В 24 года Арасланов находится в расцвете сил и надеется, что в перспективе сможет выйти на международный уровень.


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