В Кирове состоялся большой фестиваль спорта

Областной центр как всегда масштабно отметил День Физкультурника. Центр праздника был на Театральной площади.
Как у любого праздника, у Дня Физкультурника есть свои традиции. Но от них в этом году пришлось немного отступить. К новшествам обязывала дата. Фестиваль спорта проводился в 80-й раз. Причастны к нему оказались не только спортсмены и тренеры. На площади был открыт автогородок. Где любой желающий мог сесть за руль миниавтомобиля и почувствовать себя гонщиком. Но соблюдая при этом правила дорожного движения.
НИКИТА БАЕВ, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ ГИБДД Г.КИРОВА:
«Может оно выглядеть достаточно детским, но имеет несколько лошадиных сил. Может разогнаться до 40 км в час и имеет двигатель внутреннего сгорания».
На площади было где развернуться и велоэкстремалам. Прямая разгона, трамплин и воздушные трюки, которые редко увидишь в городе. Не удивительно, что именно эта зона притягивала к себе внимание горожан и людей, решивших в праздник получить свою долю адреналина.
ИВАН ПЛАТУНОВ, ВЕЛОСИПЕДИСТ:
«Я катаюсь давно и страх к трюкам потерял».
День Физкультурника не только повод подвести итоги. Он наглядно показывает растущий интерес молодежи к спорту. Мяч и баскетбольное кольцо. Вот все, что им нужно, чтобы увлечься уличным баскетболом. Стритбол в формате «Оранжевого мяча» из года в год собирает все большее количество команд. Не только городских, но и районных.
- Некоторые сложные, с некоторыми легко играть. Все зависит от мастерства.
ВИКТОРИЯ ИВАКИНА, БАСКЕТБОЛИСТКА (Г.СЛОБОДСКОЙ):
«Занимаемся долго, значит, мы уже умеем хорошо играть. Важно не то как ты играешь, а слаженность в команде и умение давать друг другу пасы. На тренировках нужно отрабатывать определенные комбинации, чтобы запутать соперника».
Помимо баскетбольных состязаний, на главной городской сцене состоялись показательные выступления спортсменов, представлявших более 20 различных федераций. Начиная от акробатов и заканчивая шахматистами. А вот для кого участие было важнее победы, так это кировчане, пришедшие на квест ГТО, ставшего тоже частью масштабного мероприятия.
- Сама обстановка очень нравится. Интересно, классно.
- Достойно. Жалко, что это проходит редко. Было бы почаще, было бы веселее.
В здоровом теле - здоровый дух! Именно под этим лозунгом в 30-е годы начали праздновать в нашей стране День Физкультурника. Номинально праздник существовал все эти годы, но, пожалуй только в последние он отмечается так широко.
НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Такие акции они привлекают внимание жителей. Даже тех кто никогда не приходил в спортивный зал. Они теперь понимают где можно попробовать свои силы».
Добавим, что кировчане в День Физкультурника не только увидели выступления спортсменов, но и смогли узнать как записаться в ту или иную секцию.