В Кирове состоялся большой фестиваль спорта

Областной центр как всегда масштабно отметил День Физкультурника. Центр праздника был на Театральной площади.Как у любого праздника, у Дня Физкультурника есть свои традиции. Но от них в этом году пришлось немного отступить. К новшествам обязывала дата. Фестиваль спорта проводился в 80-й раз. Причастны к нему оказались не только спортсмены и тренеры. На площади был открыт автогородок. Где любой желающий мог сесть за руль миниавтомобиля и почувствовать себя гонщиком. Но соблюдая при этом правила дорожного движения.На площади было где развернуться и велоэкстремалам. Прямая разгона, трамплин и воздушные трюки, которые редко увидишь в городе. Не удивительно, что именно эта зона притягивала к себе внимание горожан и людей, решивших в праздник получить свою долю адреналина.День Физкультурника не только повод подвести итоги. Он наглядно показывает растущий интерес молодежи к спорту. Мяч и баскетбольное кольцо. Вот все, что им нужно, чтобы увлечься уличным баскетболом. Стритбол в формате «Оранжевого мяча» из года в год собирает все большее количество команд. Не только городских, но и районных.Помимо баскетбольных состязаний, на главной городской сцене состоялись показательные выступления спортсменов, представлявших более 20 различных федераций. Начиная от акробатов и заканчивая шахматистами. А вот для кого участие было важнее победы, так это кировчане, пришедшие на квест ГТО, ставшего тоже частью масштабного мероприятия.В здоровом теле - здоровый дух! Именно под этим лозунгом в 30-е годы начали праздновать в нашей стране День Физкультурника. Номинально праздник существовал все эти годы, но, пожалуй только в последние он отмечается так широко.Добавим, что кировчане в День Физкультурника не только увидели выступления спортсменов, но и смогли узнать как записаться в ту или иную секцию.