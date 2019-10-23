В Кировской области завершился чемпионат по комбинированному туризму "Вятский лось", на который съехались команды со всего Приволжья. Участникам приходится выживать в диких природных условиях и выполнять различные задания. Подробности в репортаже Александры Гуляевой.Подтягиваться на веревке из-под моста участникам приходится при прохождении одного из этапов. Задание - спуститься с моста и подняться с противоположной стороны, не задевая при этом землю. С такими же задачами спасателям приходится справляться и в реальной жизни - помогая пострадавшим.В этом году в соревнованиях "Вятский Лось" принимают участие 20 команд со всего Приволжского федерального округа. Главная задача - научиться выживать в природной среде, поэтому большинство этапов организаторы расположили за городом. Для участников подготовили дистанцию в 40 километров.Каждое новое задание должно стать сюрпризом. На то, чтобы принять решение - есть считанные минуты. С собой участники взяли только обмундирование.На соревнованиях моделируются экстремальные ситуации, которые могут возникнуть в походах и путешествиях. Организаторы постарались максимально усложнить условия: пересеченная местность, плохие погодные условия и недостаточное время на сон. Здесь сильнейшие должны не только выживать, но и спасать условных пострадавших. Итоги соревнований подведут в воскресенье.