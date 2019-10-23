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В Кировской области завершился чемпионат по комбинированному туризму

В Кировской области завершился чемпионат по комбинированному туризму

Вчера, 18:04
211
Александра Гуляева
В Кировской области завершился чемпионат по комбинированному туризму

В Кировской области завершился чемпионат по комбинированному туризму "Вятский лось", на который съехались команды со всего Приволжья. Участникам приходится выживать в диких природных условиях и выполнять различные задания. Подробности в репортаже Александры Гуляевой.

- Проверяй страховку! 
- Все готово? 
- Готово! 
- Поползли!

Подтягиваться на веревке из-под моста участникам приходится при прохождении одного из этапов. Задание - спуститься с моста и подняться с противоположной стороны, не задевая при этом землю. С такими же задачами спасателям приходится справляться и в реальной жизни - помогая пострадавшим.
 
АЛЕКСАНДР ЛИСИН, УЧАСТНИК ИЗ ПЕРМИ:
«В принципе это наша работа. нам достаточно только выяснить условия, решение проблемы любой мы можем в принципе организовать в любое время».

В этом году в соревнованиях "Вятский Лось" принимают участие 20 команд со всего Приволжского федерального округа. Главная задача - научиться выживать в природной среде, поэтому большинство этапов организаторы расположили за городом. Для участников подготовили дистанцию в 40 километров.
 
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Соревнования длятся несколько дней. по условиям конкурса участники не должны знать, какие именно испытания ждут их на следующих этапах».

Каждое новое задание должно стать сюрпризом. На то, чтобы принять решение - есть считанные минуты. С собой участники взяли только обмундирование.

ЕВГЕНИЙ ПИГАЧЁВ, УЧАСТНИК ИЗ ЧУВАШИИ:
«Это каска, шлем, фонарь в ночное время, чтобы было видно, где ходишь, где работаешь. это подвязка с карабинами, с подвесными системами, с джумарами, и веревка».

На соревнованиях моделируются экстремальные ситуации, которые могут возникнуть в походах и путешествиях. Организаторы постарались максимально усложнить условия: пересеченная местность, плохие погодные условия и недостаточное время на сон. Здесь сильнейшие должны не только выживать, но и спасать условных пострадавших. Итоги соревнований подведут в воскресенье.

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