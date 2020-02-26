В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта

В Кирове под эгидой национальной ассоциации пауэрлифтинга прошли соревнования по силовым видам спорта.Атлеты, приехавшие на "Силу Вятки", в этом спорте далеко не новички. Для подъема заказывают тот вес, который им под силу. Позади год подготовки. Здесь важно грамотно подвести себя к состязанию. По сравнению с дебютным турниром этот собрал еще большое число участников. Они приехали из разных уголков страны. С тем, чтобы показать желание, терпение и умения.На турнире были представлены все спортивные дисциплины, характерные для пауэрлифтинга. Три простых команды судей, и результат отправляется в турнирную таблицу. Всего несколько секунд, но они стоят больших усилий спортсменам. Нужно не только взять необходимый вес. Надо сделать все по правилам. Установление рекордов приветствуется.Наибольший спрос на победу в жиме штанги лежа. Данные соревнования привлекают зрителей еще и тем, что дают возможность увидеть в деле атлетов, готовых идти до конца ради поставленной цели. И к ней пришла большая группа победителей среди детей и взрослых. А сама "Сила Вятки" стала одним из запоминающихся событий в календаре Национальной ассоциации пауэрлифтинга.