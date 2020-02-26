Прямой эфир
27 фев 10:54 У активистов есть вопросы к благоустройству скверов в Кирове 26 фев 18:10 В Затоне, несмотря на вывоз мусора, ситуация с ТКО остается напряженной 26 фев 18:07 Вопрос заготовки древесины жителями Кировской области обсудили на заседании регионального правительства 26 фев 18:04 В Кумёнском районе обнаружили оставленных в опасности малолетних детей 26 фев 16:00 В Кумёнском районе полицейские спасли двух малолетних детей-"маугли". 26 фев 15:28 В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта 26 фев 15:26 В Кирове снимут кино по мотивам вятских сказок 26 фев 15:24 В музее Военно-морского флота открылась выставка, посвященная 75-летию победы в ВОВ 26 фев 12:28 1 марта стартует Международный музыкальный фестиваль "Вятская весна" 26 фев 12:26 В УФССП России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год
-1°C
$
65,52
71,24
27 февраля 11:39
27 фев 10:54 У активистов есть вопросы к благоустройству скверов в Кирове 26 фев 18:10 В Затоне, несмотря на вывоз мусора, ситуация с ТКО остается напряженной 26 фев 18:07 Вопрос заготовки древесины жителями Кировской области обсудили на заседании регионального правительства 26 фев 18:04 В Кумёнском районе обнаружили оставленных в опасности малолетних детей 26 фев 16:00 В Кумёнском районе полицейские спасли двух малолетних детей-"маугли". 26 фев 15:28 В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта 26 фев 15:26 В Кирове снимут кино по мотивам вятских сказок 26 фев 15:24 В музее Военно-морского флота открылась выставка, посвященная 75-летию победы в ВОВ 26 фев 12:28 1 марта стартует Международный музыкальный фестиваль "Вятская весна" 26 фев 12:26 В УФССП России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год
В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта

В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта

Вчера, 15:28
258
Роман Четвериков
В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта


В Кирове под эгидой национальной ассоциации пауэрлифтинга прошли соревнования по силовым видам спорта.

Атлеты, приехавшие на "Силу Вятки", в этом спорте далеко не новички. Для подъема заказывают тот вес, который им под силу. Позади год подготовки. Здесь важно грамотно подвести себя к состязанию. По сравнению с дебютным турниром этот собрал еще большое число участников. Они приехали из разных уголков страны. С тем, чтобы показать желание, терпение и умения.

АНДРЕЙ КИРИЛЛОВ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАП:
«Звезды, которых планировали, к сожалению, по разным причинам не приехали. Я считаю, что звезды - это те капитаны команд, которые привезли спортсменов. Например, Магомед Богатырев из Чечни приехал».

На турнире были представлены все спортивные дисциплины, характерные для пауэрлифтинга. Три простых команды судей, и результат отправляется в турнирную таблицу. Всего несколько секунд, но они стоят больших усилий спортсменам. Нужно не только взять необходимый вес. Надо сделать все по правилам. Установление рекордов приветствуется.

МАГОМЕД БОГАТЫРЕВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ НАП В СКФО:
«Ребята много занимаются в залах и открыто много дисциплин в плане выполнения того или иного норматива. Не нужно проходить сборы. Пришел и выполнил. За счет этого развитие идет очень хорошо».

Наибольший спрос на победу в жиме штанги лежа. Данные соревнования привлекают зрителей еще и тем, что дают возможность увидеть в деле атлетов, готовых идти до конца ради поставленной цели. И к ней пришла большая группа победителей среди детей и взрослых. А сама "Сила Вятки" стала одним из запоминающихся событий в календаре Национальной ассоциации пауэрлифтинга.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама