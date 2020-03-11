В Кирове прошли соревнования по суперкроссу

Район трамплина привлекает к себе не только поклонников ледолазания и горнолыжного спорта. Силами энтузиастов там создана трасса для мотогонок. На ней прошел суперкросс, положивший начало новому гоночному сезону.Мотокросс для Кирова редкое явление. Этапы областного чемпионата раскиданы по районам. Поэтому соревнование по суперкроссу горожане встретили с большим интересом. Тем более, что пришлись они на не самое выгодное время для проведения заездов.Зрительская аудитория считает, что в мотокроссе нужно просто давить на газ, преодолевая препятствия. В виде горок и трамплинов. На самом же деле, этот спорт невероятно сложен. В особенности по части физических нагрузок, которые испытывают гонщики. В районе трамплина они часто соревновались в прежние времена.В заездах между собой конкурировали спортсмены из Кирова, Удмуртии, Казани, Архангельской области. Их разделили по семи классам. В каждом развернулась ожесточенная борьба за победу.Весенний мотокросс вынудил участников на каждом метре дистанции показывать свое мастерство. Любая ошибка приводила к сходу с дистанции. Подобные ситуации встречались неоднократно. Какой бы идеальной не была трасса, коварной она будет в любом случае.Нескольких часов 42 мотокроссменам хватило, чтобы зарядить кировчан гоночным драйвом. В районе трамплина они теперь будут встречаться ежегодно. А пока им предстоит подготовить своих железных коней к чемпионату области по мотокроссу. Он пройдет с июня по август.