Прямой эфир
11 мар 17:51 В Кирове прошли соревнования по суперкроссу 11 мар 17:49 Полиция задержала серийного вора, похищавшего деньги из храмов 11 мар 17:48 Проблема ливневой канализации в Кирове становится все актуальнее 11 мар 15:24 В Арбажском районе состоялся настоящий спортивный праздник 11 мар 15:20 Киров готовится к 75-летию Великой Победы 11 мар 15:19 В Оричах полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков 11 мар 15:18 В Кирове полицейские устанавливают личность причастного к краже 11 мар 15:18 В Нолинском районе жители села Кырчаны обеспокоены судьбой местной школы 11 мар 12:11 Воспитанницы ДЮЦ им. Александра Невского успешно выступили на конкурсе-фестивале "Мы вместе. Город Петра" 11 мар 12:10 В Кирове зафиксированы первые случаи укусов клещей
$
71,47
81,02
11 марта 23:00
11 мар 17:51 В Кирове прошли соревнования по суперкроссу 11 мар 17:49 Полиция задержала серийного вора, похищавшего деньги из храмов 11 мар 17:48 Проблема ливневой канализации в Кирове становится все актуальнее 11 мар 15:24 В Арбажском районе состоялся настоящий спортивный праздник 11 мар 15:20 Киров готовится к 75-летию Великой Победы 11 мар 15:19 В Оричах полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков 11 мар 15:18 В Кирове полицейские устанавливают личность причастного к краже 11 мар 15:18 В Нолинском районе жители села Кырчаны обеспокоены судьбой местной школы 11 мар 12:11 Воспитанницы ДЮЦ им. Александра Невского успешно выступили на конкурсе-фестивале "Мы вместе. Город Петра" 11 мар 12:10 В Кирове зафиксированы первые случаи укусов клещей
В Кирове прошли соревнования по суперкроссу

В Кирове прошли соревнования по суперкроссу

Сегодня, 17:51
127
Роман Четвериков
В Кирове прошли соревнования по суперкроссу


Район трамплина привлекает к себе не только поклонников ледолазания и горнолыжного спорта. Силами энтузиастов там создана трасса для мотогонок. На ней прошел суперкросс, положивший начало новому гоночному сезону.   

Мотокросс для Кирова редкое явление. Этапы областного чемпионата раскиданы по районам. Поэтому соревнование по суперкроссу горожане встретили с большим интересом. Тем более, что пришлись они на не самое выгодное время для проведения заездов.

ИГОРЬ ЖДАНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Сегодня сами видите лед, вода, земля. По окончанию соревнований здесь будет месиво. Просто пашня».

Зрительская аудитория считает, что в мотокроссе нужно просто давить на газ, преодолевая препятствия. В виде горок и трамплинов. На самом же деле, этот спорт невероятно сложен. В особенности по части физических нагрузок, которые испытывают гонщики. В районе трамплина они часто соревновались в прежние времена.

ЕВГЕНИЙ ЖУЙКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Тогда, как сейчас, класса 50 кубиков не было. Самый маленький был 125. И на старте было не менее 20-25 человек в каждом классе».

В заездах между собой конкурировали спортсмены из Кирова, Удмуртии, Казани, Архангельской области. Их разделили по семи классам. В каждом развернулась ожесточенная борьба за победу.

Весенний мотокросс вынудил участников на каждом метре дистанции показывать свое мастерство. Любая ошибка приводила к сходу с дистанции. Подобные ситуации встречались неоднократно. Какой бы идеальной не была трасса, коварной она будет в любом случае.   

СЕРГЕЙ ПРЫТОВ:
«Старт 50% выигрыша. Тем более, сейчас лужи. За кем-то ехать тяжело, глаза залепливает».

Нескольких часов 42 мотокроссменам хватило, чтобы зарядить кировчан гоночным драйвом. В районе трамплина они теперь будут встречаться ежегодно. А пока им предстоит подготовить своих железных коней к чемпионату области по мотокроссу. Он пройдет с июня по август.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама